Melges 32 World League: Caipirinha vince l’ultima prova della serie e sfiora il podio

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Puntaldia (Olbia)- Sfiora il podio e chiude l’evento di Puntaldia al quarto posto, a soli due punti dai terzi classificati, l’equipaggio Melges 32 Caipirinha di Martin Reintjes.

La giornata conclusiva vede i Russi di Tavatuy dettare ancora una volta il proprio ritmo, allungando, con grande costanza, le distanze con gli inseguitori e mettendo il sigillo sulla vittoria della tappa.

Caipirinha non emerge nelle prime due regate odierne, ma torna a mostrare il suo valore nell’ultima prova dell’evento di Puntaldia: gli uomini di Reintjes conquistano infatti proprio in quest’occasione il primo bullet della serie sarda.

“Siamo soddisfatti di come sia andata questa regata, che ci ha impegnato in condizioni di vento e mare molto diverse: un po’ più di costanza ci avrebbe sicuramente premiato, ma continuiamo a lavorare per migliorare ulteriormente i nostri piazzamenti nelle tappe future” ha commentato Reintjes.

Chiuso l’evento Melges 32, parte dell’equipaggio di Caipirinha resterà a Puntaldia per prendere parte alla seconda frazione delle Melges 20 World League, che avrà inizio venerdì 24 maggio. A bordo di Caipirinha Jr. regateranno Alessandro Agostinelli, Gabriele Benussi e Francesco Rubagotti.

La stagione del Caipirinha Sailing Team è supportata da Ottica Valentino Leonardi & Figli, Leonv Multiutility concessionario Enel, Glisoni Consulting, Delta Elettronica e Studio A Web&Creative Solutions.

Per entry list e classifiche clicca qui.

Foto: Zerogradinord

