DA VILA NOVA DE GAIA/PORTOGALLO I RISULTATI DEL SECONDO GIORNO DI REGATE DEL LASER SENIOR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

Scritto da Redazione Europa, News, Regate, Sport

Conclusa la seconda giornata di regate al Laser Senior European Championships di Vila Nova de Gaia, Porto, Portogallo. Vento tra i 10 e i 22 nodi con correnti sui 2 nodi hanno accompagnato le due prove di oggi portate a termine da tutte e tre le classi in gara, Laser Standard, Laser Radial femminile e Laser Radial maschile.

L’australiano Luke Elliott si prende la testa dei Laser Standard seguito dal finlandese Karl Tapper (primo degli europei), secondo e dal croato Tonči Stipanovic, terzo. Tra gli italiani, 23esimo – 15esimo degli europei – Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza); 32esimo – 22esimo degli europei – Nicolò Villa (CV Tivano); 56esimo – 39esimo degli europei – Marco Gallo (SV Guardia di Finanza); 67esimo – 48esimo degli europei – Gianmarco Planchestainer (SV Guardia di Finanza) e 89esimo – 60esimo degli europei – Giacomo Musone (CN Rimini).

Molte le proteste riguardanti le flotte femminili, alcune di queste ancora in corso, per cui le classifiche potrebbero subire delle variazioni.

Per ora, tra le atlete dei Laser Radial femminili è la danese Anne Marie Rindom a comandare la classifica seguita dalla canadese Sarah Douglas, seconda e dalla belga Emma Plasschaert, terza. Le azzurre sono: 46esima – 35esima delle europee – Valentina Balbi (YC Italiano); 51esima – 39esima delle europee – Carolina Albano (RYCC Savoia); 60esima – 46esima delle europee – Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza); 80esima – 63esima delle europee – Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) e 83esima – 65esima delle europee – Francesca Frazza (FV Peschiera del Garda).

Nei Laser Radial maschili è sempre secondo – primo tra gli Under 21- l’azzurro Andrea Crisi (YC Cannigione); davanti a lui si trova il polacco Aleksander Arian e alle sue spalle il britannico Ben Elvin. Nicolò Elena (CN Andora) è sesto in classifica generale e terzo tra gli U21; Francesco Miseri (Tognazzi Marine Village) è ottavo.

Per domani – mercoledì 22 maggio – sono in programma altre due regata della serie di qualificazione con primo segnale di avviso fissato alle ore 12:00 locali (13:00 italiane).

Sito ufficiale: https://2019-senior.laser-europeans.org

Foto: Neuza Aires Pereira

