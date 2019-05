ANCORA PUNTALDIA, ANCORA MELGES WORLD LEAGUE: ORA TOCCA ALLA FLOTTA MELGES 20

Puntaldia (Olbia)- È ancora vivo il gusto delle planate dei Melges 32 dello scorso fine settimana sul campo di regata di Puntaldia ma da domani la scena sarà tutta per la flotta Melges 20 protagonista del secondo weekend consecutivo sulla costa nord orientale della Sardegna.

L’appuntamento fissato nella tre giorni di regate da venerdì 23 a domenica 25 maggio è valido quale seconda tappa della serie europea della Melges 20 World League (di cui Helly Hansen è partner tecnico) che ha vissuto, solo qualche settimana fa, il proprio momento di esordio nell’evento di Villasimius. Lì si è imposto uno dei più forti team della classe che risponde al nome di Russian Bogatyrs; l’equipaggio condotto da Igor Rytov, con l’ennesimo sigillo in carriera, ha dimostrato di essere sempre tra i protagonisti assoluti. Ciò in una flotta che è comunque estremamente compatta e in cui è attesa la reazione prepotente in particolare di chi è rimasto apparentemente in ombra nella regata di esordio della stagione europea 2019.

Al di fuori dell’aspetto puramente agonistico Melges World League conferma il proprio ruolo di portavoce e promotrice dei valori di One Ocean Foundation e dei principi della Charta Smeralda sottoscritta e rigorosamente applicata dal mondo Melges sin dalla scorsa stagione. Melges World League, nel solco di tale impegno, continua ad incontrare ed avvicinare al tema del rispetto, amore e tutela del mare moltissime persone, non solo velisti Melges e in particolare le nuove generazioni e i più piccoli a cui di fatto appartiene il futuro del pianeta. Come già fatto nel precedente appuntamento di Villasimius anche a Puntaldia le porte del “paddock” della Melges World League saranno spalancate per i bambini di una scuola primaria del Comune di San Teodoro. I giovanissimi ospiti potranno quindi vivere una giornata di educazione e divertimento tutta incentrata sul tema del mare e dei suoi abitanti.

Alle ore 13.30 di domani è fissato il primo colpo di cannone per la sfida del “tutti contro tutti” alla ricerca del successo di tappa e di una eventuale nuova leadership nella ranking mondiale (attualmente nella mani dello stesso Russian Bogatyrs).

Il doppio fine settimana di regate Melges 32 e Melges 20 World League al Marina di Puntaldia vede coinvolti quali partner locali degli eventi i nomi di Swiss Life, Tirrenia, Comune di San Teodoro, Consorzio di Puntaldia, ImmobilSarda, Mag.nus, Ichnusa, Catellani & Smith, Aeroporto Olbia-Costasmeralda, Ristorante Silvio, Cantina Santa Margherita, Cantina Nuraghe Crabioni, Cantina Del Vermentino Monti, Cantina Argiolas, Beta, Moby, La Serra Fiorita, Auriemma.

L’intera serie europea della Melges World League conta sul supporto di Helly Hansen, North Sails, Tiirenia, Quantum Sails, Garmin Marine, La Thuile, Rocket Performance, Revi Trento Doc, Loison Pasticceri dal 1938, Rigoni di Asiago, Dai Dai, Norda, XPouf, Le Formiche di Fabio Vettori e One Ocean; nonché del contributo diretto dei Team Partners UYN grazie a Brontolo e G3Bau Sailing Team; l’Enoteca, grazie a Fra Martina Sailing Team.

Melges Europe e Melges World League sostengono e promuovono fortemente il messaggio di One Ocean Foundation avendo sottoscritto il codice di comportamento della Charta Smeralda adottato in ogni ambito delle proprie attività ed eventi.

