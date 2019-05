TERZO GIORNO DI REGATE A VILA NOVA DE GAIA IN PORTOGALLO PER IL LASER SENIOR EUROPEAN CHAMPIONSHIPS

Giornata di lunghe attese quella andata in scena oggi nella cittadina portoghese di Vila Nova de Gaia dove si stanno svolgendo i Laser Senior European Championships.

Gli atleti sono scesi in acqua alle 13 a causa della nebbia mattutina sul campo di regata che per fortuna poi si è distesa grazie a una leggera brezza intorno ai 5 nodi per la prima regata e che è poi aumentata leggermente per la seconda intorno ai 6/8 nodi; il campo di regata è risultato molto difficile anche a causa della corrente e dall’onda lunga.

Dopo le due regate odierne, i risultati provvisori delle tre classi sono i seguenti.

Primo tra i Laser Standard maschili l’australiano Tom Burton, secondo il britannico Brando Lorenzo Chiavarini e terzo l’altro britannico Elliot Hanson. Tra gli italiani, 32esimo Nicolò Villa (CV Tivano); 36esimo Marco Gallo (SV Guardia di Finanza), 37esimo Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza); 66esimo Giacomo Musone (CN Rimini) e 76esimo Gianmarco Planchestainer (SV Guardia di Finanza).

Nella classifica dei Laser Radial femminili comanda sempre la danese Anne Marie Rindom seguita dalla finlandese Tuula Tenkanen, seconda e dall’olandese Marit Bouwmeester. Le azzurre sono: 39esima Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza); 40esima Valentina Balbi (YC Italiano); 43esima Carolina Albano (RYCC Savoia), 54esima Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) e 63esima Francesca Frazza (FV Peschiera del Garda).

Nei Laser Radial maschili torna primo l’azzurro U21 Andrea Crisi (YC Cannigione); alle sue spalle il duo polacco formato da Aleksander Arian, secondo e Marcin Rudawski, terzo. Settimo Nicolò Elena (CN Andora) e ottavo Francesco Miseri (Tognazzi Marine Village).

Domani – giovedì 23 maggio – gli atleti disputeranno le prime due regate delle fasi finali con le flotte divise in gold, silver e bronze. Gli atleti italiani che regateranno in flotta gold sono: Nicolò Villa, Giovanni Coccoluto e Marco Gallo nei Laser Standard; Joyce Floridia, Valentina Balbi e Carolina Albano nei Laser Radial femminili.

Sito ufficiale: https://2019-senior.laser-europeans.org

Foto: Neuza Aires Pereira

