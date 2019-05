Parte il 1° Giugno la Roma-Caprera prima regata delle “1000 Vele per Garibaldi”

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Il “Villaggio dei Due Mondi” attenderà i regatanti a La Maddalena, insieme a concerti, mostre e spettacoli per celebrare Giuseppe Garibaldi

Riva di Traiano- È tutto pronto a La Maddalena per l’evento “Garibaldi in Piazza”, tre giorni di spettacoli per celebrare l’Eroe dei due mondi nel 137° anniversario della sua morte. Ci sarà il “Villaggio dei due mondi”, che sarà allestito in piazza Umberto I e che farà da cornice all’intera manifestazione, che prevede appuntamenti di ogni genere, dalla sfilata di moda organizzata in collaborazione con i maggiori atelier isolani, al VI Trofeo Leone di Caprera Trail Running Sardinia, alla “Mostra Filatelica: vita di Giuseppe Garibaldi nei francobolli di tutto il mondo”, allo spettacolo in piazza con l’esibizione dei comici targati Colorado Gianluca Impastato e Nando Timoteo, a un concerto dei Tazenda e, quello che più ci interessa, la regata d’altura Roma-Caprera e le spettacolari regate costiere della “1000 Vele per Garibaldi”.

La regata, giunta alla sua XIV edizione, partirà sabato 1 giugno alle 10.00 dalle acque antistanti il Porto di Riva di Traiano, con la prima tappa che prevede la traversata da Roma a Caprera per complessive 125 miglia.

Le barche saranno ospiti del Comune di La Maddalena, che patrocina la manifestazione, nel bellissimo porto di Cala Gavetta, che sarà la base per le successive regate del 4 e 5 giugno nelle acque dell’Arcipelago, in un campo di regata di eccezionale bellezza.

La premiazione è prevista nel tardo pomeriggio del giorno 5 giugno presso il comune di La Maddalena.

Il vincitore della Roma- Caprera in tempo reale si aggiudicherà il “Trofeo Città di La Maddalena”, le classifiche prevedono poi la premiazione in overall sommando i risultati di ogni singola prova.

Bando e modulo di iscrizione su sito a documentazione 1000 Vele per Garibaldi

Leggi anche: