Selezioni Nazionali Optimist: Lorenzo Pezzilli si qualifica per il Campionato Europeo Optimist 2019

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Marina di Ravenna- Si conclude a Follonica il processo di selezione per la partecipazione ai Campionati Europei Optimist 2019 e il Circolo Velico Ravennate ne esce a testa alta, con la qualificazione dell’atleta Lorenzo Pezzilli.

Al termine di un lungo processo di qualificazione, articolato su una prima selezione zonale e due appuntamenti nazionali a Napoli e Follonica, Pezzilli si è affermato come uno degli otto atleti che porteranno i colori dell’Italia al Campionato Europeo.

E’ sfumata invece per un soffio la qualifica per il Campionato del Mondo di Antigua: “Il risultato di Lorenzo Pezzilli è comunque fantastico: nessun atleta del CVR era riuscito a qualificarsi al Campionato Europeo Optimist per due anni consecutivamente. Partiamo per l’europeo consapevoli che siamo al livello dei migliori e possiamo giocarci tutto” ha commentato il Direttore Sportivo del CVR Carlo Mazzini.

Lorenzo Pezzilli: “Nella prima selezione a Napoli il campo era difficile e non prevedibile, abbiamo disputato otto prove sulle nove in programma, tutte in condizioni diverse, con vento che ha variato dagli 8 ai 20 nodi, nonostante questo sono stato soddisfatto del mio quinto posto. A Follonica nei primi due giorni di qualifica abbiamo avuto vento stabile sui 10/12 nodi.

Nella prima giornata in gold fleet, con vento leggero e onda formata, non ho regatato bene e sono uscito dalla top 5, scivolando all’ottavo posto. Miglioro nella giornata conclusiva e, dopo 19 prove e due scarti, guadagno la qualificazione per l’Europeo. Il mio obiettivo, che fino al penultimo giorno sembrava raggiunto, di qualificarmi per il Mondiale, non è stato centrato, ma non mi lascio abbattere. Adesso devo concentrarmi per far bene all’Europeo e all’Italiano che si terrà quest’estate nelle acque di casa, a Ravenna”.

Alle selezioni nazionali di Follonica hanno partecipato anche le giovani veliste Camilla Ivaldi e Giada Babini, per le quali è sfumata la qualificazione al Campionato Europeo.

Il Campionato Europeo Optimist 2019 si terrà a Crozon-Morgat, in Francia, dal 22 al 29 giugno.

