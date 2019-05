Melges 20 World League – Act 2, Vento leggero e tre regate a Puntaldia

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Caipirinha Jr dodicesimo dopo il Day 1

Puntaldia (Olbia)- A soli cinque giorni dalla fine del secondo atto delle Melges 32 World League, il Caipirinha Sailing Team torna a solcare le acque del campo di regata di Puntaldia, questa volta per la seconda frazione stagionale del circuito Melges 20.

Dopo una giornata di no race dettata dall’instabilità del vento, la flotta di ventitré Melges 20 ha completato oggi le prime tre prove della serie, al termine delle quali si è imposto ai vertici della classifica il Russo Igor Rytov con la sua Russian Bogatyrs (2-6-4), già protagonista a Villasimius, in occasione dell’evento inaugurale della stagione Melges 20. Secondo posto, a pari punti, per Boogie 2.0 del giovanissimo Pierluigi Giannattasio (4-3-5), e terzo per i campioni iridati in carica a bordo di Stig (1-7-7).

Con 16, 8 e 11 come risultati parziali, l’esordio è complicato per Caipirinha Jr. dell’armatore Alessandro Agostinelli: “Una giornata non molto positiva, in cui poche cose hanno girato nel verso giusto – ha commentato l’armatore, proseguendo: “Anche quando siamo riusciti a partire bene, era netta la sensazione di avere problemi di passo, soprattutto nelle andature di bolina. A bordo abbiamo commesso dei piccoli errori, ma giornate come queste devono servire da stimolo per continuare a lavorare e trovare continui spunti di miglioramento, in vista del resto della stagione e degli appuntamenti più importanti che verranno, come il Campionato Europeo di Malcesine”.

Le regate di Puntaldia, organizzate da Melges Europe con la preziosa collaborazione del locale Marina, termineranno domani, quando la PRO Gabriella Gabrielli chiamerà la flotta in acqua alle ore 11.00, cercando di completare altre tre prove.

La stagione del Caipirinha Sailing Team è supportata da Ottica Valentino Leonardi & Figli, Leonv Multiutility concessionario Enel, Glisoni Consulting, Delta Elettronica e Studio A Web&Creative Solutions.

Per entry list e classifiche clicca qui.

Leggi anche: