Melges 20 World League: Un Kindako in crescita è ottavo dopo tre prove

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Puntaldia- Con tre prove valide all’attivo, la seconda frazione delle Melges 20 World League è ora una realtà tangibile. A Puntaldia, dove a curare l’organizzazione dell’evento sono Melges Europe e il locale Marina, la prima leadership appartiene al forte equipaggio russo di Russian Bogatyrs (2-6-4) che, guidato da Igor Rytov, condivide la testa della classifica con Boogie 2.0 (4-3-5) di Pierluigi Giannatasio.

La giornata odierna, l’unica che ha visto muovere la classifica visto il no race di ieri causato dall’assenza di vento, ha visto Kindako (6-11-9), scafo rappresentate i colori del Lightbay Sailing Team, navigare con serena determinazione tra le boe del campo di regata sardo e fare rientro in porto forte di una soddisfacente ottava posizione.

“Rispetto a Villasimius siamo cresciuti sensibilmente sia in termini di velocità, sia per quanto riguarda il boat handling: oggi abbiamo sempre difeso la posizione in modo solido, ‘sopravvivendo’ a una penalità che, alcune settimane fa, ci avrebbe fatto sprofondare nel retro della flotta – ha spiegato Stefano Visintin, owner-driver di Kindako – In una flotta così competitiva nessuno può illudersi di essere competitivo sin dai primi bordi e siamo molto soddisfatti di come stiamo progredendo”.

Le regate valide per la seconda frazione delle Melges 20 World League si concluderanno domani con lo svolgimento delle ultime tre prove. Il preparatorio della prima regata è fissata per le 11.

A bordo di Kindako, oltre al citato Stefano Visintin (timoniere), regatano Simon Sivitz Kosuta (tattico), Enrico Turrini (trimmer) e Francesca Russo Cirillo (prodiere).

La stagione del Lightbay Sailing Team è supportata da Calvi Network, Titanium International Group, TiFast, Lift-Tek, Ilva Glass, Iconsulting, Mureadritta, Officine Belletti e Meteomed.

Per consultare risultati ed entry list clicca qui.

Foto: Zerogradinord

Leggi anche: