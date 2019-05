SI CONCLUDE IN OLANDA LA 35ESIMA EDIZIONE DELLA MEDEMBLIK REGATTA

Scritto da Redazione Internazionale, News, Regate, Sport

Si è conclusa stamane in Olanda la 35esima edizione della Medemblik Regatta e del Nautical Festival che le ha fatto da contorno con eventi e divertimenti di vario genere.

La spedizione italiana era presente a Medemblik solo nelle classi RS:X maschile e RS:X femminile a causa degli impegni che vedevano protagoniste le altre classi in altre località e per altri eventi.

La settimana delle atlete azzurre degli RS:X femminili si conclude senza medaglie, ma con buoni spunti su cui lavorare per migliorare e lottare per il podio nelle prossime regate a cui parteciperanno. La Medal Race di oggi vede Giorgia Speciale (CC Aniene) sesta, Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza) ottava e Laura Linares (CC Roggero di Lauria) nona; questi risultati le fanno arrivare rispettivamente quarta, quinta e ottava in classifica generale. Vince la medaglia d’oro l’olandese Lilian de Geus seguita dalla danese Laerke Buhl Hansen, argento e dalla polacca Zofia Noceti Klepacka, bronzo.

Negli RS:X maschili il giovanissimo Nicolò Renna (CS Torbole), classe 2001, si piazza in ottava posizione in classifica generale chiudendo la Medal Race di oggi al sesto posto. Il podio è formato dall’olandese Kiran Badloe, medaglia d’oro seguito dall’israeliano Yoav Omer, argento e dallo spagnolo Ivan Pastor, bronzo. Gli altri azzurri che chiudono la loro avventura a Medemblik sono: Matteo Evangelisti (LNI Civitavecchia) in 11esima posizione; Luca di Tomassi (LNI Civitavecchia) in 14esima e Carlo Ciabatti (CVWC Cagliari) in 25esima.

Sito ufficiale: http://medemblikregatta.org

credit foto @ Sander van der Borch

Leggi anche: