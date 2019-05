Women’s Sailing Academy Team per AIRC – Le veliste ambasciatrici della Velicità (Vela + Felicità) alla regata 151 Miglia – Trofeo Cetilar 2019

Sono pronte ad affrontare con il sorriso il mare e il vento per 151 Miglia, a competere contro le 250 barche e a raccontare la loro bella storia di velicità (vela + felicità), sport, amicizia, inclusione e solidarietà: sono le 13 veliste del Team Women’s Sailing Academy per AIRC.

Il progetto di vela femminile per AIRC e la ricerca sul cancro

Il progetto Women’s Sailing Cup & Academy per AIRC è nato nel 2015 da una idea della campionessa di vela Anne-Soizic Bertin e della organizzatrice di eventi Ivana Quattrini, per promuovere lo sport della vela femminile come corretto stile di vita, la cultura e il rispetto del mare, ma soprattutto per raccogliere fondi per AIRC Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

A bordo di Koyrè Swan42 Spirit of Nerina : barca e laboratorio tecnologico

Quest’anno il team femminile regaterà a bordo di Koyrè Swan42 Spirit of Nerina degli armatori Alberto Fusco, Alberto Cantamesse, Luca Formentini, Marco Caglieris e Mirko Bargolini, grandi sostenitori di questo progetto di vela femminile e solidale.

Swan42 Spirit of Nerina è la barca scelta dalla azienda Koyrè come innovativo laboratorio tecnologico per sviluppare e testare nuovi sensori per la misurazione di parametri fisici, quali ad esempio pressioni, tensioni, temperature, flussi, accelerazioni, e per la successiva raccolta, trasmissione e analisi attraverso complessi sistemi di gestione.

Il cuore internazionale di Women’s Sailing Academy Team

Nel team Women’s Sailing Academy 2019 batte un cuore internazionale. A bordo 1 francese, 1 tedesca, due croate e 9 italiane e un bel mix di lingue da poppa a prua per commentare questa nuova avventura in rosa.

Assieme alla campionessa di match race Anne-Soizic Bertin (skipper), alla navigatrice oceanica e scrittrice Lucia Pozzo (skipper) e alla stella olimpica Myriam Cutolo (prodiera), regateranno donne che fanno tutt’altro nella vita, ma che sono grandi appassionate di vela ed entusiaste promotrici di questo importante progetto in rosa: Marina Locandieri (architetto/timoniera), Zeljna Labinjan (imprenditrice/randa), Antje Elisabeth Fischer (giurista/gennaker), Susanna Di Fusco (imprenditrice/fiocco), Maria Grazia Torchia (grafica pubblicitaria/drizze), Pinuccia Golinelli (hostess di terra/drizze), Snjezana Puskaric (funzionaria governativa/albero), Laura Benzi (medico/aiuto prodiere), Monica Rampoldi (imprenditrice/prodiere) e Ivana Quattrini (eventi/press e media relations officer).

Rigoni di Asiago è partner del Women’s Sailing Academy Team

Rigoni di Asiago, marchio leader nella produzione di eccellenze quali Fiordifrutta, Mielbio, Nocciolata e Tantifrutti, è da sempre una azienda appassionata e sensibile ai temi di sport, natura, salute e rispetto per l’ambiente. Da qualche anno Rigoni di Asiago é partner del progetto Women’s Sailing Cup & Academy per AIRC e supporta il Women’s Sailing Academy Team nella raccolta di fondi Borsa di Studio Falchette di AIRC anche alla 151 Miglia – Trofeo Cetilar.

La Borsa di Studio Falchette di AIRC per finanziare la ricerca contro il cancro

Il Team Falchette di AIRC capitanato da Lucia Pozzo e Women’s Sailing Academy Team con Anne-Soizic Bertin e Ivana Quattrini partecipano ed organizzano eventi ed attività varie per raccogliere fondi e finanziare la ricerca scientifica e rendere il cancro sempre più curabile.

La borsa di studio Falchette di AIRC 2018 del valore totale di Euro 25.000 è stata assegnata alla dottoressa Federica Guffanti per il progetto di ricerca “Investigation of the DNA repair capacity in different ovarian cancer in vivo and ex vivo models” sotto la supervisione della dottoressa Giovanna Damia presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” I.R.C.C.S.

Nel 2018 il Comitato Organizzatore della 151 Miglia – Trofeo Cetilar ha contribuito generosamente devolvendo la quota delle iscrizioni della regata alla Borsa di Studio Falchette di AIRC promossa dal progetto Women’s Sailing Academy per AIRC.

Raccolta Fondi 2020 : è ripartito il contatore

In attesa di conoscere il nome del ricercatore che riceverà la borsa di studio Falchette di AIRC 2019 (25.000 Euro), il contatore delle veliste contro il cancro è ripartito allo scopo di raccogliere fondi e finanziare un nuovo progetto di ricerca nel 2020.

Appuntamento alla 151 Miglia – Trofeo Cetilar a Marina di Pisa e a Punta Ala

Le veliste del Team Women’s Sailing Academy danno appuntamento a Marina di Pisa e a Punta Ala presso lo stand Rigoni di Asiago per raccontare le loro avventure di velicità per terra e mare e ricordare che : “Chi ama la vita, si diverte, va in vela e sostiene la ricerca!!!

Chi vorrà, potrà fare libere donazioni per la borsa di studio Falchette di AIRC e ricevere la spilletta con il nastrino rosa di AIRC. Rendiamo il cancro sempre più curabile!

Donazioni alla Borsa di Studio Falchette di AIRC

CONTO CORRENTE BANCARIO

AIRC Comitato Liguria

BANCA PASSADORE – Via Vernazza, 27 Genova

IBAN: IT08T0333201400000000919856

PER OGNI BONIFICO E’ NECESSARIO INDICARE:

Nome – Cognome – e/o Ragione Sociale – Indirizzo

Causale del versamento: BORSA DI STUDIO FALCHETTE DI AIRC

Ringraziamenti

Grazie di cuore a : Cristina Cossa e a tutto lo staff di Rigoni di Asiago per la passione con cui supportano le nostre attività di vela solidale, Koyrè Spirit of Nerina Sailing Team per la collaborazione e il tifo, Maurizio Cambiaso di Sail Art per aver realizzato per noi il più bel gennaker del mondo con il gigantesco fiocco di AIRC che ci fa battere il cuore tutte le volte che lo facciamo volare, Antonia Pompamea di Holiday Homes Marina per il suo entusiasmo e la squisita ospitalità offerta a Punta Ala, Roberto de March per averci mandato il Mio Vino Bio della Azienda Agricola le Magnolie che berremo alla sua salute e, last but not least, a tutta l’organizzazione della 151 Miglia – Trofeo Cetilar per la meravigliosa accoglienza che sempre riserva al nostro team e al nostro progetto.

