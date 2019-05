La Cinquecento Trofeo Pellegrini X2 e XTutti: partiti!

Caorle vestita di vele saluta la 45^ edizione della regata CNSM

Partenza coinvolgente oggi domenica 26 maggio per La Cinquecento Trofeo Pellegrini, regata valida per il Campionato Italiano Offshore FIV organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle.

Il Porto Peschereccio di Caorle, che ha ospitato molte delle imbarcazioni partecipanti a questa 45^ edizione della più antica regata in doppio del Mediterraneo, è stato per due giorni cuore pulsante della manifestazione.

Intorno alle ore 12.00 hanno lasciato gli ormeggi le barche insieme ad alcuni pescherecci della flotta di Caorle e alla Motonave Arcobaleno, con a bordo familiari e amici dei partecipanti, che hanno accompagnato le imbarcazioni fino oltre lo start.

A salutare i velisti provenienti da Italia, Croazia, Slovenia, Germania e Austria, un’inedita Caorle, vestita a festa fin dall’ingresso, con bandiere e striscioni della regata e un pubblico festante a terra e in mare.

La partenza è stata data alle ore 14.00 dal Presidente del Comitato di Regata Nicola Zannolli. Ad accompagnare le trenta imbarcazioni fino al cancello di disimpegno di fronte alla Chiesa della Madonna dell’Angelo, una giornata tipicamente estiva con cielo terso, mare calmo e un leggero vento di scirocco che ha giocato un po’ a nascondino con i partecipanti.

Il primo passaggio assoluto e della categoria X2 è stato quello di Wanderlust, Comet 45 dei triestini Furio Gelletti e Franco Ferluga, vincitori dell’edizione 2015, tra i più affezionati partecipanti alla regata offshore di Caorle.

Il secondo passaggio è ancora appannaggio di un esperto equipaggio, lo IOR Super Atax di Marco Bertozzi della categoria XTutti, mentre in terza posizione sfilava il Dam 35 Yak2 di Maurizio Gallo in coppia con Giulia Biasio, protagonisti di una partenza perfetta dal lato costa.

Seguivano a breve distanza Angi dei fratelli Salvatore e Michele Merolla, Macropus First 40.7 dello sloveno Ziga Merhar, Skip Intro di Marco Romano e Paolo Favaro, il Class40 Kika Green Challenge dei fratelli Verardo.

La quarantacinquesima edizione de la Cinquecento Trofeo Pellegrini è stata ufficialmente inaugurata venerdì 24 maggio alla presenza delle autorità cittadine, che hanno dato il via alla prima edizione di “Sardee in Grea” gara gastronomica di cucina che ha visto sfidarsi velisti e pescatori all’ultima sardina, con grande coinvolgimento del pubblico.

Ieri invece, sabato 25 maggio, si è tenuto il Briefing Tecnico e Meteo, seguito dal rinfresco per i partecipanti e dal concerto dei Fabio Supernova, sulle note dei grandi successi anni ’90.

Nel corso del Briefing sono state anticipate le condizioni meteo analizzate da Andrea Boscolo di Trim-Translate Into Meaning che incontreranno i partecipanti nelle prossime ore lungo la costa istriana. A causa della bassa pressione, la prima parte della regata sarà impegnativa per la flotta, con piogge, temporali locali e scrosci e venti sostenuti che costringeranno ad una discesa di bolina.

La regata, valida per il Campionato Italiano Offshore FIV con coefficiente 3.0, è organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita con il sostegno della Città di Caorle, in collaborazione con il Main Sponsor Pellegrini Gruppo, Montura e la partnership di Marina 4, Darsena dell’Orologio, Birra Paulaner, Dial Bevande, Cantina Colli del Soligo, Om Ravenna, Aurora Scs, Marina Sant’Andrea, Antal, Astra Yacht, Auto Davanzo.

Per seguire la regata con il Tracking satellitare: www.cnsm.org. Foto e video: paginaFacebook Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

FOTO: Andrea Carloni/CNSM

