LASER 4.7 YOUTH EUROPEANS – ALESSIA PALANTI VINCE L’ORO

Alessia Palanti (CV Torbole) vince all’ultima prova il Campionato Europeo Laser 4.7 femminile appena concluso a Hyères in Francia, medaglia d’argento per la croata Ursula Balas e medaglia di bronzo per Sara Savelli (CV Bellano).

L’Ultima prova di oggi scombussola completamente la classifica; Alessia vince la prova, la Balas ottiene il peggior risultato della settimana e Sara Savelli incappa in una bandiera nera; con questi risultati la Palanti sale in testa alla classifica e si aggiudica il titolo europeo Laser 4.7.

”Bisogna sempre crederci – queste le parole di Alessia appena tagliato il traguardo – non bisogna mai arrendersi.”

Beatrice Inì (CV Torbole) chiude l’europeo in settima posizione, Maria Giulia Cicchinè (CV Portocivitanova) in decima, Carlotta Rizzardi (CV Torbole) in 14esima, vincendo la medaglia d’argento della classifica Under16, Alina Iuorio (CV Portocivitanova) in 22esima e Sofia Paradisi (CN Sambenedettese) in 28esima.

Nella categoria maschile medaglia d’oro all’israeliano Yogev Alacalay, argento per il greco Georgios Papadakos e bronzo per lo spagnolo Jordi Llado Duràn. Niccolò Nordera (RYCC Savoia) conclude l’europeo in ottava posizione, Ilan Muccino (CV Ravennate) in 21esima, Claudio De Fontes (CN NIC Catania) in 22esima e Lorenzo Predari (FV Malcesine) in 26esima.

