RUSSIAN BOGATYRS CONTINUA A DETTARE IL RITMO ANCHE A PUNTALDIA

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Puntaldia (Olbia)- Dopo il nulla di fatto nella giornata inaugurale di ieri, la seconda tappa della serie europea della Melges World League, di cui Helly Hansen è sponsor tecnico, è scattata quest’oggi sul campo di regata di Puntaldia dove si sono disputate tre prove con vento di scirocco attorno ai 7 nodi che, per la propria instabilità, ha complicato ulteriormente la lettura di un campo di regata assolutamente inedito per la flotta Melges 20.

Il copione, almeno per ora, sembra essere sempre lo stesso. Il vincitore della precedente tappa di Villasimius, nonché numero uno della ranking mondiale, continua a dettare il proprio ritmo dando dimostrazione di superiorità: si tratta di Russian Bogatyrs di Igor Rytov che, al termine delle tre prove odierne, mette in riga tutti gli avversari in una classifica che però è assolutamente corta e aperta a qualsiasi rivoluzione. Russian Bogatyrs infatti è il leader ma a pari punti con un sempre più convincente Boogie 2.0 dell’argentino Pierluigi Giannattasio con Giulio Desiderato alla tattica (4,3,5 i suoi parziali), mentre il Campione del Mondo in carica, l’italiano Stig di Alessandro Rombelli (con Victor Diaz de Leon alla tattica) insegue a soli 3 punti dalla coppia di testa.

La sfida sul campo di regata di Puntaldia si è aperta quest’oggi proprio con il successo di Stig nella prima prova a cui ha fatto seguito il bullet nella seconda prova del russo Pirogovo di Alexender Ezhkov. Terzo e diverso vincitore di giornata nell’ultima prova in cui il team tutto corinhtian di Siderval di Marco Giannini ha confermato di essere ormai una realtà abituata a regatare costantemente nei piani più alti della classifica assoluta.

Oggi la giornata finale che designerà il nome del vincitore della tappa Melges 20 World League di Puntaldia

