#QUESTANNORADDOPPIA: VELA DAY 1 E 2 GIUGNO

Scritto da Redazione Eventi, Italia, News, Regate, Sport

Siamo arrivati alla terza edizione di un appuntamento che sta diventando un classico per giovani e curiosi del mondo della vela. Anche quest’anno la Federazione Italiana Vela – in collaborazione con Kinder +Sport Joy of Moving, il progetto di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero, Assomarinas e le Società affiliate – promuove la cultura del mare e lo sport della Vela attraverso l’appuntamento del Vela Day che si terrà nelle giornate del 1 e 2 giugno 2019.

Così il Consigliere Federale Luisa Franza referente dell’attività Promozionale: “Speriamo di coinvolgere ancora più partecipanti dello scorso anno e soprattutto che tanti imparino ad amare la vela come la amiamo noi!” Infatti questa due giorni è dedicata a tutti coloro che, dai sei anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela, due giornate di festa in tutta la penisola con oltre 200 circoli velici aderenti per promuovere la cultura del mare, il rispetto dell’ambiente e la pratica della vela, “nell’ottica – prosegue Luisa Franza – di dare maggior visibilità ai Circoli nel periodo precedente all’apertura della Scuola Vela; per far capire che è uno sport aperto a tutti. Il Vela Day è un’occasione che speriamo possano sfruttare in tantissimi per poter amare questo sport e vivere nella natura.”

Questa iniziativa promozionale si affianca, infatti, al programma Federale delle Scuole Vela FIV presenti nei circoli riconosciuti e che svolgono costantemente la promozione delle discipline veliche, vela, windsurf, kiteboarding con particolare attenzione ai giovanissimi.

L’attività promozionale giovanile si completa con il progetto “Velascuola” progetto didattico culturale riconosciuto dal MIUR, indirizzato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sono soprattutto i più piccoli ad aver manifestato maggiore entusiasmo nelle precedenti edizioni della manifestazione “Non conoscevo la vela, tornerò di sicuro!” “Faccio un altro sport, ma stare a contatto con la natura è bellissimo!”, “mi ha voluto portare il nonno, come al solito aveva ragione!” ci raccontano alcuni giovani entusiasti partecipanti della scorsa edizione.

Per completare l’evento è stato lanciato un concorso fotografico che metterà in palio per i vincitori (uno per Zona FIV) una divisa della nazionale. Il tutto rigorosamente sui Social.

Regolamento, elenco dei Circoli che hanno aderito al Vela Day e tante altre informazioni sono consultabili su http://www.federvela.it/veladay.

Kinder+ Sport è il progetto internazionale di responsabilità sociale sviluppato dal Gruppo Ferrero in 25 paesi volto a sostenere l’attività fisica tra le giovani generazioni. Il Programma nasce dalla consapevolezza che una vita attiva è un elemento essenziale per bambini, ragazzi e famiglie. L’obiettivo di Kinder + Sport è quello di aumentare i livelli di attività fisica tra le giovani generazioni, dando loro la possibilità di sviluppare una maggiore abilità motoria e poterli aiutare ad acquisire comportamenti corretti e atteggiamenti sociali ed etici.

L’educazione è al centro del progetto sviluppato dal Gruppo Ferrero, per aiutare i bambini a crescere con i valori dello sport e della vita, come l’onestà, l’amicizia, l’unità e la fiducia negli altri.

Nella vela la classe di riferimento per le prime competizioni è l’Optimist. La Coppa Primavela e i Campionati Nazionali Giovanili sono i primi grandi eventi dedicati ai ragazzi organizzati dalla Federazione, a cui si affiancano il progetto “VelaScuola” per la diffusione della vela nelle scuole attraverso il programma didattico realizzato con il MIUR, i Meeting Scuola Vela, organizzati su tutto il territorio (fasi provinciali, zonali e meeting nazionale finale) al fine di fidelizzare i giovani all’attività velica attraverso un percorso ludico di avviamento alla vela volto all’acquisizione dei fondamentali e, infine, il Vela Day, un momento di festa su tutto il territorio organizzato dalla Federazione per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela, offrendo alle Società affiliate un’occasione per promuovere sé stesse ed i servizi velici che abitualmente offrono (tesseramento, corsi di Scuola Vela, ecc.).

Leggi anche: