Melges 20 World League-Act 2: Brontolo Racing chiude settimo nelle arie leggere di Puntaldia

Puntaldia (OT)- Si è conclusa ieri, domenica 26 maggio, la seconda frazione del circuito internazionale di regate Melges 20 World League.

Filippo Pacinotti, al timone di Brontolo Racing, ha chiuso in settima posizione la serie di regate ospitata dall’inedito campo di gara di Puntaldia, nella costa nord-orientale della Sardegna.

“A Puntaldia abbiamo navigato in condizioni completamente diverse da quelle di Villasimius, dove ci eravamo trovati a sfidare mare formato e vento quasi ai limiti imposti dal regolamento di Classe. Le arie leggere e ballerine di Puntaldia non sempre hanno reso facili le chiamate tattiche, per il nostro Manuel Weiller. Chiudiamo al settimo posto, dopo la medaglia di bronzo di Villasimius, motivati e carichi per tornare al top della classifica nei prossimi eventi di stagione” ha commentato l’armatore Anconetano Pacinotti.

La vittoria della tappa, articolatasi su quattro regate, è andata a Boogie del giovanissimo Pierluigi Giannattasio che, dopo il secondo posto di Villasimius, continua a dimostrare la sua costante crescita. Alle spalle dell’imbarcazione italo-argentina, i pluri campioni a bordo di Russian Bogatyrs, seguiti al terzo posto da Pirogovo Sailing.

Lasciata la Sardegna, le Melges 20 World League si sposteranno in Toscana, prima, e sul Garda, poi, dove sono in programma le prossime tre tappe di stagione, incluso il Campionato Europeo.

A bordo di Brontolo Racing hanno regatato Filippo Pacinotti, Manuel Weiller, Alessandro Saettone e Andrea Pacinotti.

Foto: Zerogradinord

