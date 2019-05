Melges 20 World League-Act 2: Caipirinha JR non trova il ritmo, quindicesimo a Puntaldia

Puntaldia (Olbia) – Passa in archivio con quattro regate completate la tappa del circuito Melges 20 World League ospitata dal Marina di Puntaldia.

La flotta di ventitré Melges 20 impegnati nel secondo evento della stagione 2019 si è dovuta confrontare con condizioni meteorologiche tendenzialmente sfavorevoli, che sono andate dalla completa assenza di vento del primo giorno, alla pioggia battente della giornata conclusiva.

Ad imporsi ai vertici della classifica dopo quattro regate (di cui tre disputate il sabato e una la domenica) è stato il giovanissimo equipaggio di Boogie (Giannattasio-Desiderato), al suo primo successo in una tappa della Melges 20 World League. Secondo posto per i Russi plurititolati a bordo di Russian Bogatyrs e medaglia di bronzo per i connazionali su Pirogovo Sailing.

Caipirinha JR di Alessandro Agostinelli, con Gabriele Benussi a chiamare le scelte tattiche, ha faticato a trovare il giusto ritmo ed ha chiuso la tappa in quindicesima posizione nella classifica generale: “E’ evidente che a Puntaldia abbiamo avuto problemi di passo. La brezza leggera non è sicuramente la nostra condizione preferita per regatare, ma in questo caso c’era qualche problema che andava oltre: non so se legato al boat-handling, sul quale stiamo continuando a lavorare, o alla messa a punto della barca. In ogni caso, torniamo a casa con un risultato che certo non ci soddisfa, ma che ci apre gli occhi su alcune lacune e ci spinge a migliorare in vista delle tappe che verranno e, soprattutto del campionato europeo” ha commentato il giovane armatore Alessandro Agostinelli.

Dopo le tappe Sarde di Villasimius e Puntaldia, la flotta Melges 20 farà rotta su Scarlino, dove dal 14 al 16 maggio si terrà il terzo evento della stagione.

La stagione del Caipirinha Sailing Team è supportata da Ottica Valentino Leonardi & Figli, Leonv Multiutility concessionario Enel, Glisoni Consulting, Delta Elettronica e Studio A Web&Creative Solutions.

