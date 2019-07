Conclusa a Gizzeria, in Calabria, la prima tappa del circuito KiteFoil 2019

Scritto da Redazione Altro, Italia, News, Sport

Le fantastiche condizioni meteomarine del mare della Calabria hanno permesso il pieno svolgimento di tutto il programma con 20 serie portate a termine.

A vincere, dopo 4 giorni di regate, è stato lo sloveno 19enne Toni Vodisek, in seconda e terza posizione i francesi Axel Mazella e Nico Parlier.

Nella categoria femminile la vittoria è andata all’americana Daniela Moroz che vince anche il raggruppamento Under 19.

Negli Under 16 vittoria per Maximilian Maeder (SIN) e secondo posto per il nostro Andrea Principi (CN Maremma).

Nella categoria Masters terzo posto per Pierluigi Capozzi (CV Fiumicino) che vince anche la medaglia d’argento nei Grand Masters.

A contendersi la prima tappa del circuito mondiale KiteFoil sono giunti all’Hang Loose Beach di Gizzeria 80 kiters provenienti da 19 nazioni, la seconda tappa si svolgerà a Weifang in Cina a settembre.

