Trofeo Optimist Italia KINDER+SPORT 2019: Vince Marco Gradoni

Tra i Cadetti vince Francesco Carrieri

Tre giorni di regate in condizioni meteo variabili, 400 giovani atleti sulla linea di partenza, cinque regate disputate per la flotta Juniores e quattro per i Cadetti: questo il bilancio con cui si chiude la quarta tappa del Trofeo Optimist Italia KINDER + SPORT 2019, ospitata a Marina di Ravenna dal Circolo Velico Ravennate.

Il tre volte Campione del Mondo Optimist Marco Gradoni, portacolori del Tognazzi Marine Village, è il vincitore della quarta frazione della Coppa AICO nella categoria Juniores. Lo seguono, sul podio, il Francese Schemmel Zou e Alberto Avanzini del Circolo Nautico Bardolino. Federica Contardi (Tognazzi Marine Village) è quarta assoluta e prima femminile.

Nella flotta dei Cadetti Francesco Carrieri (Lega Navale di Bari) conquista la vittoria, seguito da Erik Scheidt (CV Torbole) e da Francesco Tesser (Soc. Triestina Vela). Prima femminile è Gilda Nasti (CN Nic Catania), sesta overall.

Classifica Finale Agonisti:

1 Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village)

2 Zou Schemmel (SR Cannes)

3 Alberto Avanzini (CN Bardolino)

Classifica Femminile Agonisti:

1 Federica Contardi (Tognazzi Marine Village)

2 Rebecca Geiger (CV Muggia)

3 Ginevra Caracciolo (LNI Napoli)

Classifica Preagonisti assoluta:

1 Francesco Carrieri (LNI Bari)

2 Erik Scheidt (CV Torbole)

3 Francesco Tesser (Soc. Triestina Vela)

Classifica Femminile Preagonisti:

1 Gilda Nasti (CN Nic Catania)

2 Sofia Bommartini (FV Malcesine)

3 Sara Anzellotti (LNI Ostia)



