A Marina di Ravenna si conclude il campionato italiano a squadre Optimist

I primi cinque equipaggi invitati durante le regate delle Prada World Series

Chiuso il Campionato Italiano a Squadre Optimist organizzato dal Circolo Velico Ravennate con la vittoria di Tognazzi Marine Village guidato dal campione del Mondo Marco Gradoni

Nelle acque di Marina di Ravennna il Circolo Velico Ravennate ha organizzato il Campionato Italiano a Squadre classe Optimist – in acqua sedici squadre di cinque giovani atleti. Dopo i primi due giorni di selezione oggi la vittoria finale è andata alla squadra del Tognazzi Marine Village, che ha per capitano il tre volte campione del mondo Marco Gradoni. Con lui in squadra c’erano Federica Contardi, Niccolò Pulito, Sophie Fontanesi, Tommaso Mesolella.

Al secondo posto la squadra del Fraglia Vela Riva del Garda condotta da Alex Demurtas con Emma Mattivi, Mosè Belloni, Malika Belloni e Marco Franceschini. Al terzo posto la compagine di casa composta da Camilla Ivaldi, Gregorio Penso, Nina Ivaldi, Lorenzo Pezzilli e Greta Marzocchi. Al quarto posto il Circolo Vela Bari con Claudia Quaranta, Gabriele Porcelli, Gabriele Amodio, Francesco Semeraro, Giulio Goffredo e al quinto il Circolo Vela Muggia con Alessio Castellan, Rebecca Geiger, Enrico Coslovich, Lorenzo Loretti e Christian Giurani.

Ma la notizia più gradita a termine regate è stata l’invito che l’America’s Cup attraverso il COR (Challenger of Record) ha fatto alle prime cinque squadre: durante le regate delle Prada World Series, il primo importante evento legato alla trentaseiesima edizione della America’s Cup, è infatti in programma la Optimist Team Racing Regatta. I giovani atleti potranno correre con un programma di tre giorni per otto squadre. Le altre tre squadre saranno scelte a invito con “wild card” prima dell’evento.

Il presidente Francesco Ettorre ha dichiarato:

“La FIV si impegna costantemente per la diffusione e la formazione del nostro sport. I nostri piccoli atleti sono tra i migliori del mondo nella classe Optimist e la prova sono i tre mondiali consecutivi conquistati da Marco Gradoni. Le regate di Cagliari saranno un momento importante per tutti e apprezziamo l’apertura di Luna Rossa verso la vela giovanile.”

Il segretario generale della classe Optimist, Norberto Foletti ha dichiarato: “Con queste regate di Cagliari gli estremi si congiungono, l’ambiente del massimo trofeo velico ospita la classe più piccola e numerosa che è il primo passo verso la formazione dei velisti e da cui sono passati tutti i grandi campioni. Esprimo una particolare soddisfazione per l’opportunità che ci è stata offerta con questa collaborazione.“

