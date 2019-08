Concluso a Kingston in Canada il Mondiale Giovanile Laser Radial

Si è concluso questa notte, ora italiana, il Mondiale Giovanile Laser Radial che si è svolto in Canada a Kingston. Dopo 12 prove a vincere è il turco Yigit Yalcin Citak, medaglia d’argento per il greco Emilios Aimilianos Monos e bronzo per l’australiano Michael Compton che è anche primo tra gli Under 17. L’Italiano Valerio Palamara (Compagnia dello Stretto) conclude il mondiale in 15esima posizione su 208 partecipanti.

Nella categoria femminile a vincere è l’inglese Matilda Nicholls, seguita dall’australiana Paige Cladecoat e dall’irlandese Eve McMahon. Prossimo appuntamento iridato per la classe Laser il Mondiale Giovanile 4.7 che si correrà sempre nella acque di Kingston (CAN) dal 16 al 23 agosto.

