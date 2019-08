Alla World Cat di Sylt, per l’Italia, ci saranno i Campioni Italiani Antonello Ciabatti e Luisa Mereu

Anche quest’anno saranno Antonello Ciabatti e Luisa Mereu i rappresentanti per l’Italia alla World Cat di Sylt, in Germania, prestigioso trofeo internazionale riservato ai catamarani classe Hobie Cat

L’originale evento ad inviti, che vede un solo equipaggio per nazione sfidarsi in una competizione nelle fredde acque del mare del nord, inizierà Martedì 6 Agosto e si concluderà Domenica 11. Sono previste fino a quattro prove al giorno e si correranno con barche fornite dall’organizzazione, proprio per garantire la formula “regata ad armi pari”.

Per il team sardo, da sempre sostenuto dal gruppo CFadda, si tratta della seconda partecipazione alla World Cat, dopo l’edizione del 2018 in cui avevano conquistato la medaglia di bronzo

Antonello Ciabatti. “ È sempre un onore ricevere l’invito dagli amici tedeschi organizzatori della World Cat: ci fa sentire importanti. Anche quest’anno il livello si presenta molto alto e se riuscissimo a bissare il risultato dello scorso anno saremmo soddisfatti.”

Luisa Mereu. “Ogni volta che penso a Sylt sono sempre un po’ spaventata per le dure condizioni del mare che spesso colpiscono la località. Poi però, l’ottima organizzazione e la grande ospitalità con cui i tedeschi ci accolgono, mi fanno arrivare a Sylt sempre con tanto entusiasmo.”

Il team del Windsurfing Club Cagliari ha ottenuto l’invito per la World Cat grazie alla conquista del titolo italiano ottenuto in Primavera nelle acque di Pescara.

per ulteriori info https://www.worldcatsailing.com/

Il team Ciabatti-Mereu, già pluricampione italiano, ha anche nel 2019 il supporto tecnico di CFadda il più importante gruppo sardo leader nel settore del bricolage.

L’Hobie Cat è il catamarano più diffuso al mondo, apprezzato per la sua facilità di gestione abbinata a delle prestazioni di alto livello. “L’Hobie Way of Life” sintetizza lo spirito che differenzia i regatanti Hobie Cat dai velisti delle altre classi.

