Penultima giornata a Gdynia in Polonia per i Campionati Mondiali 29er

Scritto da Redazione Internazionale, News, Regate, Sport

Ieri a Gdynia, in Polonia, si sono disputate 4 prove di Final Series con le flotte divise in Gold, Silver, Bronze ed Emerald.

Nella flotta Gold, con i primi 45 classificati, in prima posizione troviamo l’equipaggio francese composto da Aristide Girou e Noah Chauvin, in seconda posizione Baker/Shelley per l’America e terzi gli australiani Cropley/Paul.

Gli azzurri Gaia Bergonzini e Leonardo Toscano (FV Malcesine/SC Garda Salò) occupano la 20esima posizione e sono secondi tra gli equipaggi misti mentre In Silver Fleet Filippo Cestari con Giovanni Sandrini (SC Garda Salò) sono in prima posizione e 46esimi overall.

Domani ultima giornata per il Mondiale 29er con l’ultimo segnale di avviso che non potrà essere dato dopo le ore 15, a seguire la cerimonia di premiazione.

Leggi anche: