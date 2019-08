Concluso il Mondiale 29er a Gdynia in Polonia

Scritto da Redazione Internazionale, News, Regate, Sport

Gaia Bergonzini e Leonardo Toscano concludono in 12esima posizione e secondi tra gli equipaggi misti



Si è chiuso ieri nelle acque di Gdynia in Polonia il Mondlale della classe giovanile 29er con la vittoria dell’equipaggio francese composto da Aristide Girou e Noah Chauvin, medaglia d’argento per gli americani Baker/Shelley e bronzo per gli svedesi Moss/Horfelt, primi anche tra gli equipaggi misti.

Gaia Bergonzini e Leonardo Toscano (FV Malcesine/SC Garda Salò) chiudono la loro avventura in Polonia in 12esima posizione e sono secondi tra gli equipaggi misti, in Silver Fleet Filippo Cestari con Giovanni Sandrini (SC Garda Salò) concludono in nona posizione e sono 54esimi overall.

Nella classifica femminile campionesse del mondo le svedesi Martina Carlsson con Amanda Ljunggren seguite dall’equipaggio maltese Schultheis/ Schultheis e dalle argentine Videla/Videla.

Il prossimo Mondiale della classe 29er si svolgerà in Inghilterra a Weymouth dal 13 al 21 agosto 2020.

