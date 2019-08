Regate annullate per mancanza di vento nella prima giornata del 470 World Championship a Enoshima, in Giappone

Scritto da Redazione Internazionale, News, Regate, Sport

Vento scarso e instabile ha costretto il comitato ad annullare le tre prove in programma nella prima giornata di regate del Mondiale 470 a Enoshima, in Giappone. 470 M e 470 F sono scesi in acqua e intorno alle ore 13:00 (ora locale) il vento si è stabilizzato intorno ai 5 nodi con qualche punta a 6. Il comitato è riuscito a dare due partenze ma presto è stato costretto ad annullare le regate a causa di un deciso calo dell’intensità. La prova delle ragazze è stata interrotta per non aver rispettato il tempo limite di 20 minuti tra la partenza e la prima boa.

Alle ore 15:24 locali con il vento sceso ad appena 4 nodi il Comitato ha deciso di rimandare definitivamente le prime tre regate a lunedì 5 agosto. Le ragazze corrono tutte insieme in una sola flotta composta da 39 barche, mentre i 53 team maschili sono stati divisi nelle flotte Blu e Gialla.

La squadra italiana maschile è composta da Matteo Capurro con Matteo Puppo (Yacht Club Italiano) e Giacomo Ferrari con Giulio Calabrò (Marina Militare) mentre per le ragazze ci saranno Benedetta di Salle (Marina Militare) con Alessandra Dubbini (SV Fiamme Gialle) ed Elena Berta (Aeronautica Militare) con Bianca Caruso (Marina Militare).

Il programma riprenderà quindi lunedì 5 agosto con tre prove per entrambi le flotte con segnale di partenza alle ore 13:00 locali (ore 5:00 italiane). Ogni regata ha una durata di circa 45-50 minuti.

Leggi anche: