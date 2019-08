Iniziati oggi i Campionati Mondiali RS:X Giovanili a San Pietroburgo (RUS)

Scritto da Redazione Internazionale, News, Regate, Sport

Ieri il primo giorno di regate a San Pietroburgo per i campionati Mondiali Giovanili della classe RS:X giovanile, programma rispettato con tre prove portate a termine nella flotte maschile e femminile.

In prima posizione tra i ragazzi il francese Yun Pouliquen seguito dagli israeliani Riuven Hillel e Eyal Yohay Zror, in sesta posizione Edoardo Tanas (CS Torbole) con un primo, un quarto e un settimo di giornata, Nicolò Renna (CS Torbole) è in decima posizione (9,7,2) e Giorgio Stancampiano (CN Roggero Lauria) è 19esimo.

Nella classifica femminile podio virtuale israeliano con Maja Nadler in prima posizione seguita da Naama Greenberg e da Linoy Geva, Aurora De Felici (Windsurfer Shilling Cente) occupa la 27esima posizione e Veronica Leoni (CS Torbole) la 32esima.

Oggi primo segnale d avviso previsto per le ore 11.

