A Marina di Ragusa, la World Cup Offshore classe 3D 2019 va all’equipaggio della Motonautica Boretto Po, con Lorenzo e Andrea Bacchi e Marco Fasciani

Scritto da Redazione Italia, Motonautica, News, Sport

Concluse anche le gare del Campionato Mondiale Offshore classe V2, del Campionato Italiano Offshore classe 5000 e dei Campionati Italiani Endurance Gruppo B e Honda Offshore.

Festeggiamenti per i piloti azzurri oggi, domenica 6 ottobre, a Marina di Ragusa (RG) dove si è disputato uno degli eventi conclusivi della stagione motonautica agonistica Offshore ed Endurance.

Nei Campionati Offshore, a vincere la World Cup 2019 della classe 3D (foto in apertura) è stato l’equipaggio azzurro della Mot. Boretto Po con Lorenzo e Andrea Bacchi e Marco Fasciani, che si è aggiudicato le due gare effettuate nella giornata di ieri e 800 punti finali (oggi a causa del forte vento sono riusciti a correre solo i grandi scafi della classe V2).

Argento nella World Cup all’equipaggio dello svizzero Mario Di Cosmo, che ha gareggiato con il romano Roberto Lo Piano (525 punti). Terzo classificato, l’equipaggio della Associazione Motonautica Venezia, con Gianpaolo Montavoci, Fabio Tron e Nicola Dall’Acqua, a quota 352 punti.

La 2^ e ultima gara della 3D è stata valida ai fini di punteggio anche per il Campionato Italiano della classe 5000: 1° classificato l’equipaggio Bacchi-Bacchi-Fasciani; secondo gradino del podio per i francesi Francois Pinelli e Matthieu Baccellini in equipaggio con la veneziana Caterina Croze; terzo classificato l’equipaggio Di Cosmo-Lo Piano.

Nella località siciliana, si è corso anche l’ultimo appuntamento stagionale del Campionato Mondiale della classe Offshore V2: vittoria dei maltesi di Interceptor Remax, che si sono imposti rispettivamente sui francesi di Marine Diffusion e sui maltesi di El Diablo (info su www.uim.sport).

Terminate ieri in Sicilia, anche le gare del Campionato Italiano di Endurance del Gruppo B e dell’Honda Offshore, arrivati alla penultima tappa della stagione.

Nell’Endurance B, nella classe Pro, vittoria dei napoletani del Circolo Canottieri, Diego e Massimiliano Testa; i Testa hanno regolato rispettivamente il veneziano Mario Cosma e il romano Simone Balducci.

Nella classe B-Sport, successo per Christian Cesati e Luca Bruatti (del Club Nautico Gabbiane); secondi classificati Achille Mazzucotelli e Carla Buzzi (Verbano Yacht Club).

Nell’Honda Offshore, a vincere la tappa di Ragusa è stato Mario Cosma (Associazione Motonautica Venezia); Cosma si è imposto su Simone Balducci e sul siciliano Gianfranco Andaloro, rispettivamente 2° e 3° classificati.

La tappa finale dei Campionati Endurance B e Honda Offshore sarà a Como dal 9 al 10 novembre, in concomitanza con la tappa finale del Campionato Italiano Offshore 5000.

