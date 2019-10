Barcolana 51 – La FIV sulla linea di partenza a bordo di Take Five del cantiere Italia Yachts

Domenica 13 ottobre alle 10.30 la via la 51esima edizione della Barcolana e la FIV sarà sulla linea di partenza con l’Italia Yachts 15,98 Take Five dell’armatore Brenno Dal Pont.

A bordo, insieme ad ospiti importanti, il Presidente Francesco Federvela Ettorre e il timoniere di 470 Giacomo Ferrari che cercherà di districarsi tra gli oltre 2000 iscritti che tradizionalmente affollano la linea di partenza della regata più partecipata al mondo.

Il consigliere federale Donatello Mellina commenta così questa iniziativa:

“Non vediamo l’ora di salire a bordo per partecipare alla festa della vela che ogni anno Trieste regala a tutti gli appassionati di vela, un grazie all’amatore e al cantiere Italia Yachts che hanno messo a disposizione della Federazione Take Five.”

