CAMPIONATO EUROPEO HANSA 303

113 atleti in rappresentanza di 10 paesi hanno dato il via ieri al Campionato Europeo Hansa 303 2019 a Portimao, in Portogallo.

L’Italia è rappresentata da 14 atleti, accompagnati dal Consigliere Federale Fabio Colella e dal Tecnico Federale Filippo Maretti:

EQUIPAGGI SINGOLI

Giambachisio Pira (Veliamoci ASD)

Giulio Cocconi (LNI Genova Sestri)

Vincenzo Gulino (Centro Velico Crotone)

EQUIPAGGI DOPPI

Patrizia Aytano e Pietro Bortoletto (LNI Genova Sestri)

Eleonora Ferroni e Umberto Verna (LNI Chiavari)

Giambachisio Pira e Cristina Atzori (Veliamoci ASD)

Efisio Piras e Paolo Marchesi (Veliamoci ASD)

Carla Atzori e Noemi Grazia Jacob (Veliamoci ASD)

Claudia Di Miceli e Simona Pasqua (LNI Palermo)

Il Consigliere Fabio Colella ha dichiarato:

“Bellissima esperienza a Portimao dove l’Italia grazie anche al contributo della classe Hansa Italia ha messo a mare ben 10 equipaggi con 14 atleti presenti. Molti alla prima esperienza internazionale. Siamo riusciti in questi anni a far crescere la partecipazione dei nostri atleti, la promozione sul territorio e l’intensificazione di formazione agli istruttori federali ha fatto sì che i numeri di questa disciplina siano sensibilmente aumentati e oggi non possiamo che essere soddisfatti del lavoro messo in campo assieme ai tecnici della Federazione.”

