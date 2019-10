SWAN 42 SPIRIT OF NERINA IN REGATA AL THE NATIONS TROPHY CLUB SWAN 42

PALMA DI MAIORCA - 8-12 OTTOBRE 2019

La barca: Swan42 Spirit of Nerina

Ad un anno dall’acquisto dello Swan 42 Koyrè – Spirit of Nerina, il Team Spirit Of Nerina ritorna a Palma di Maiorca per partecipare alla seconda edizione di The Nations Trophy Swan OD Challenge, regata di alto livello tecnico connotata dalla presenza di capaci armatori, inclusi membri di famiglie reali, campioni di vela e tattici di fama mondiale, pronti a difendere in mare il prestigio individuale e nazionale.

L’equipaggio

Spirit of Nerina Sailing Team, che come sempre evidenzia a bordo la presenza degli armatori Alberto Cantamesse, Alberto Fusco, Luca Formentini, Marco Caglieris e Mirko Bargolini, si presenta alla sfida con un equipaggio rivisitato in alcuni ruoli chiave.

Primo fra tutti, c’è il ritorno alla tattica di Roberto Spata, che tante soddisfazioni ha dato al Team nella precedente esperienza, grazie alla sue riconosciute capacità nel settaggio delle imbarcazioni a vela e alle sue doti di tattico.

Andrea Ballico, pluripremiato velista di grande esperienza, passa al fondamentale ruolo del randista e viene sostituito nel suo precedente ruolo di tailer fiocco da uno degli armatori, Alberto Fusco.

Si consolidano al timone Roberto Caresani, e i decisivi e più recenti inserimenti nel Team di Paolo Marengo e del giovanissimo Carlo Roccatagliata, mentre Isacco Girotto, già fra i primi componenti del Team, conquista meritatamente il ruolo di primo prodiere.

Last but not least a bordo c’è anche la pluri-iridata campionessa di vela Anne-Soizic Bertin, ambasciatrice della vela femminile per AIRC Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro.

I ruoli

Di seguito, per ruolo, il Nerina Sailing Team:

• Isacco Girotto – prodiere

• Carlo Roccatagliata – due

• Luca Formentini – albero *

• Alberto Cantamesse – drizze *

• Anne-Soizic Bertin – drizze 2

• Paolo Marengo – jolly

• Alberto Fusco – tailer fiocco *

• Mirko Bargolini – tailer jennaker *

• Andrea Ballico – randista

• Roberto Caresani – timoniere

• Marco Caglieris – navigatore *

• Roberto Spata – tattico

*armatori

Ringraziamenti

Un ringraziamento particolare va agli sponsor che supportano Swan 42 Spirit of Nerina in questa sfida fatta di vela, vento e concrete azioni ambientali volte alla riduzione dell’uso di materiali plastici e alla diffusione di una cultura improntata alla sempre maggiore tutela dell’ambiente marino e non solo:

Koyrè

One Mario Sirtori

Fidinam

Studio Ghidini Girino e Associati

Lifegate

Per seguire la regata

E’ possibile seguire la regata di Swan42 Spirit of Nerina sull’ application TracTrac a questo link https://www.tractrac.com/event-page/event_20191007_TheNations/1735

