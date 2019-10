Arrivata Vicky Song in Barcolana

PRESENTATO IL NUOVO TROFEO DELL’ULTIMO ARRIVATO

SBARCA IN BARCOLANA IL NASTRO ROSA MIXED OFFSHORE EUROPEAN CHAMPIONSHIP

IN ARRIVO LA NAVE SCUOLA AMERIGO VESPUCCI

VILLAGGIO BARCOLANA: APERTURA DI TUTTI GLI SPAZI E VIABILITÀ

PROSEGUONO LE ATTIVITÀ A TUTELA DEI MARI INSIEME A ONE OCEAN FOUNDATION

Trieste- Giovane, sorridente, curiosa di scoprire come sia fatta la regata più grande del mondo. E’ sbarcata a Trieste Vicky Song, la prima velista cinese ad aver compiuto il giro del mondo a vela, e anche la prima velista cinese in Barcolana. “Ho sentito tanto parlare di Barcolana – ha raccontato Vicky Song – la vela in Cina è giovane, si pratica dal punto di vista sportivo da circa vent’anni. Dieci anni fa avevamo forse tre regate in totale, oggi in un anno sono un centinaio: stiamo crescendo a un ritmo molto veloce”.

Su Barcolana Vicky Song ha le idee molto chiare: “Ho sentito parlare tanto di questa regata, l’ingresso nel Guinness dei primati ha contribuito alla popolarità della regata e come velista cinese sono molto curiosa. In questi anni in Cina è aumentata la popolarità della vela e guardiamo alla Barcolana con un evento che può ispirarci, anche nell’ottica delle accresciute relazioni tra l’Italia e la Cina”.

TROFEO DELL’ULTIMO ARRIVATO - Barcolana ha presentato questo pomeriggio un nuovo trofeo, aggiunto in questa edizione. Si tratta del Trofeo per l’ultimo arrivato, che verrà consegnato con tutti gli onori, all’ultimo arrivato al traguardo della Barcolana.

“E’ un trofeo nella tradizione e nel pieno spirito della Barcolana – ha dichiarato il presidente della SVBG Mitja Gialuz – nato per sottolineare l’impegno di chi partecipa alla regata con lo spirito originario, con la volontà di esserci, di divertirsi senza lasciare a casa l’agonismo puro, quello di partecipare e tagliare il traguardo entro il tempo limite. In Barcolana vincono tutti tranne l’ultimo; ma in realtà anche l’ultimo batte il tempo massimo. Spesso guardiamo con grande focalizzazione alla lotta per la testa della classifica, ma la Barcolana ha un contenuto più ampio: adesso chiediamo al popolo della Barcolana di indicarci un nome adeguato per questo trofeo. Si tratta di un simbolo, che si somma ai premi che diamo ai primi tre di ogni categoria, regata e crociera.

E’ la sintesi dell’omaggio alla partecipazione e non alla spasmodica lotta alla vittoria, è l’omaggio a tutte le persone che investono energie, tempo ed entusiasmo per partecipare alla Barcolana: senza di loro, la vittoria dei primi sarebbe solo la vittoria di una regata come tante, e auspico che gli skipper delle barche che concorrono per il primo posto assoluto siano assieme a noi in questo progetto, solidali a dare valore alla partecipazione”. Domani, intanto, è prevista la cerimonia di restituzione del trofeo per il primo assoluto dal team Fast and Furio all’organizzazione.

APERTO TUTTO IL VILLAGGIO – Inizia intanto la grande festa lungo tutte le Rive di Trieste: da stamani e fino a domenica 13 ottobre tutti gli 200 stand lungo le Rive, oltre a quelli in piazza dell’Unità, sono aperti al pubblico. Gli orari per i prossimi giorni sono i seguenti: domani il Villaggio Barcolana sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 22, venerdì 11 ottobre dalle 10 alle 24, mentre sabato la grande festa inizierà alle 9 per concludersi alle 24, mentre domenica il villaggio resterà aperto dalle 9 e fino alle 20, quando la Barcolana chiuderà ufficialmente l’edizione 51.

ISCRIZIONI - A quattro giorni dal via, sono 1491 gli scafi già iscritti. Si tratta di un trend molto positivo, superiore in numero, al momento, a quello dell’edizione 2017 dove le iscrizioni avevano chiuso il sabato a quota 2101. “Non stiamo guardando al numero – ha dichiarato il presidente della SVBG Mitja Gialuz – nel senso della ricerca di nuovi record, ma guardiamo ai numeri con l’obiettivo di garantire a tutti i partecipanti quel +1 che rappresenta questa edizione: accoglienza, attenzione, eventi di qualità”.

BARCOLANA NASTRO ROSA MIXED OFFSHORE EUROEPAN CHAMPIONSHIP – E dopo il foil, sbarca in Barcolana un tradizionale scafo di 30 piedi, ma con un innovativo programma che condurrà fino alle Olimpiadi del 2024. Venerdì la Barcolana accoglierà l’arrivo della prima edizione del Mixed Offshore European Championship, il campionato europeo che mette in acqua sette equipaggi misti che dovranno affrontare, per la prima volta, la nuova specialità olimpica che verrà sperimentata a Parigi 2024, una regata d’altura su uno scafo a chiglia di 30 piedi, in equipaggio ridotto composto da un uomo e una donna.

L’Europeo, patrocinato da Eurosaf, la federazione europea della Vela e dalla Fiv, parte oggi da Venezia per raggiungere Trieste dopo 187 miglia di navigazione: l’arrivo sarà dato di fronte a Barcola, e gli scafi parteciperanno domenica alla Barcolana con gli stessi equipaggi arricchiti di ulteriori persone a bordo. L’evento è organizzato da SSI e Barcolana, con il marchio Nastro Rosa, l’evento che raccoglierà a breve l’eredità del Giro d’Italia a vela. In acqua sette team da Austria, Belgio, Francia, Australia, Italia, Spagna e Usa: attivo il tracking per seguire la regata, www.ssi.events/tracking-nastrorosa-offshore.

Gli equipaggi al via:

Team Austria – Lisa Berger and Christian Kargl

Team Belgium – Jonas Gerckens and Sophie Faguet

Team France – Mathilde Geron and Pierre Leboucher

Team Australia – Alberto Sonino and Liz Wardley

Team Italy – Andrea Pendibene and Giovanna Valsecchi

Team Spain – Guillermo Altadill and Ana Santamaria

Team USA – Peter Beker and Barbara Karpinska

E-SAILING - Sono 4018 gli skipper che stanno, al momento, partecipando alle regate virtuali di e-sailing. Da tutto il mondo, gli appassionati di vela su virtualregatta.com stanno aumentando in vista delle ultime qualificazioni.

VIABILITÀ - Il Comune di Trieste ha pubblicato in questi giorni l’ordinanza relativa alla gestione del traffico cittadino nei giorni di Barcolana. Tra i provvedimenti, quello principale riguarda l’istituzione dell’integrale divieto di transito per tutti i veicoli, con orario ininterrotto, a partire dalle ore 14 di venerdì 11 e fino alle ore 17 di domenica 13 ottobre (e comunque fino a cessate necessità) sulle Rive centrali più prossime a piazza dell’Unità, ovvero Riva del Mandracchio, Riva Caduti per l’Italianità e Riva Tre Novembre, nel tratto complessivamente compreso tra l’intersezione con via Mercato Vecchio e piazza Nicolò Tommaseo. Si tratta di una scelta che permette di collegare direttamente la piazza dell’Unità al Villaggio, e garantire sicurezza a tutto il pubblico.

Trieste Trasporti ha inoltre potenziato il sistema di autobus cittadino: chi invece raggiungerà Trieste in automobile, oltre a essere informato dai pannelli a messaggio variabile presenti in autostrada di eventuali code o problemi di viabilità, troverà attivo un sistema di interscambio automobile-autobus urbano: grazie all’intervento di Trieste Trasporti, saranno attivi 6 parcheggi periferici dove lasciare l’automobile e scambiare con l’autobus urbano, pagando un biglietto unico (peraltro con grafica personalizzata, praticamente da collezione!) di 1 euro a persona al giorno. I parcheggi di scambio in cui sarà attivo il servizio sono quelli situati a Barcola-Bovedo, BarcolaPiazzale 11 settembre, Quadrivio Opicina, Chiarbola (via Carnaro) e Montedoro.

Una volta parcheggiata l’automobile, si potrà acquistare dal personale di Trieste Trasporti presente in loco il biglietto giornaliero – venerdì 11 ottobre dalle 15 alle 20, sabato 12 ottobre dalle 10 alle 20 e domenica dalle 8.30 alle 20 - al costo di un euro a persona che consentirà di raggiungere il centro città in bus. Il parcheggio con maggiore capienza è quello di Montedoro: l’autobus navetta per Barcolana, la numero 20, impiega 20 minuti per raggiungere il centro città. In occasione della Barcolana, e per favorire tutte le persone che dal centro città raggiungono la sede della SVBG per andare a iscriversi alla regata, Trieste Trasporti attiverà da venerdì 11 a domenica 13 ottobre degli autobus-navetta elettrici che collegheranno piazza Tommaseo con piazzale 11 settembre a Barcola transitando anche per il parcheggio di Bovedo.

ONE OCEAN FOUNDATION – In Barcolana oggi approda anche One Ocean, la Fondazione che condivide con Barcolana l’impegno a tutela dei mari, dall’emergenza plastica e da ogni forma di inquinamento. One Ocean sarà presente nella sede della Società Velica di Barcola e Grignano con l’obiettivo di invitare gli armatori in attesa di iscriversi alla Barcolana a conoscere e sottoscrivere la Charta Smeralda, per condividere con il resto del loro equipaggio l’impegno assunto. Tutti possono fare altrettanto al seguente link: https://www.1ocean.org/charta-smeralda/ A Trieste sarà presente il vicepresidente della Fondazione One Ocean e commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo, che parteciperà alla regata a bordo del maxi 100′ Arca SGR di Furio Benussi, barca portabandiera della Fondazione.

L’intero team vincitore delle ultime tre edizioni della regata ha sposato appieno la missione di One Ocean, in Barcolana così come nelle abitudini quotidiane di ciascun componente. Sabato mattina 40 ragazzi saranno a bordo di Arca SGR per una lezione sulla tutela del mare a cura di One Ocean, mentre il commodoro Bonadeo è atteso sull’Amerigo Vespucci per la presentazione della Regata dell’Accademia Navale, manifestazione da sempre legata a One Ocean Foundation e alla Charta Smeralda.

APPUNTAMENTI DI DOMANI – Domani mattina arriverà a Trieste anche la nave scuola a vela della Marina Militare Amerigo Vespucci che resterà ormeggiata a Trieste fino a domenica 13 ottobre e dedicherà questo lungo fine settimana al pubblico della Barcolana, ospitando eventi e visite guidate. In arrivo da Salerno, il “Vespucci” dovrebbe giungere a Trieste nelle prime ore del mattino. Nel pomeriggio, alle 17.30, si terrà nel Villaggio Barcolana la cerimonia di restituzione del trofeo Barcolana: a consegnarlo nelle mani del presidente della SVBG Mitja Gialuz sarà Furio Benussi, a capo del team che ha vinto la scorsa edizione. Nell’occasione, la SVBG presenterà anche il trofeo “Gli ultimi sono i primi” che da quest’anno è in palio per l’ultimo classificato.

ARRIVA LA VESPUCCI - Dal 10 al 13 ottobre la nave scuola Amerigo Vespucci sosterà per la diciannovesima volta nel porto giuliano in occasione della “Barcolana 51”, la regata internazionale che si svolge tradizionalmente nel golfo di Trieste e giunta quest’anno alla cinquantunesima edizione.

La nave sarà aperta alle visite della popolazione nei giorni: Giovedì 10 Ottobre: dalle ore 16.00 alle ore 20.30; Venerdì 11 Ottobre: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (solo per scolaresche) e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; Sabato 12 Ottobre: dalle ore 14.00 alle ore 18.00; Domenica 13 Ottobre: dalle ore 08.30 alle ore 13.00.

RAI IN BARCOLANA – La Rai sale nuovamente a bordo della Barcolana per raccontare – da Main Media Partner – emozioni, suggestioni e protagonisti della più affollata regata internazionale del mondo organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano. Anche stavolta la Rai sarà presente a Trieste per tutto il periodo della manifestazione, con Rai Sport che trasmetterà – dallo studio allestito in loco – la regata conclusiva domenica prossima (13 ottobre). Giulio Guazzini, insieme ai colleghi della Tgr, condurrà la diretta della gara in onda su Rai Sport +HD e in simulcast su Rai3.

La diretta sarà disponibile anche su Rai Play e sarà ritrasmessa in tutto il mondo da Rai Italia. Il giorno prima, sabato 12 ottobre, “Linea Blu” (Rai1) tornerà con una puntata speciale live, in onda dal palco in piazza dell’Unità d’Italia per raccontare attraverso la voce di Donatella Bianchi e i suoi ospiti il grande spettacolo di Barcolana e il rapporto che lega da sempre uomini e mare. E ancora Rai1, grazie alle telecamere di UnoMattina (venerdì 11 ottobre, in diretta da Piazza Unità d’Italia) e “Vita in diretta”, accenderà i riflettori sul porto con interviste, servizi e approfondimenti.

A Trieste anche molteplici eventi collaterali, di cultura e di sport che precedono la gara finale. Un crescendo di immagini, voci e colori proposto al pubblico da Rai1, Rai Sport, Radio1, Radio2, Rainews24, Tgr, Rai Friuli Venezia Giulia, e Rai Radio Live con un’ampia copertura televisiva, radiofonica e social dell’intero evento con servizi, interviste e collegamenti nei loro programmi come nei Tg e Gr nazionali e regionali. Rai Radio live, infine, sarà a Trieste per approfondire il rapporto unico che la città di Trieste e la sua gente ha con il mare e il mondo della vela.

Proprio la sede Rai regionale, con la struttura in lingua Italiana, insieme a Radio1 a diffusione regionale, realizzerà i programmi del mattino o alternativamente del pomeriggio da Barcolana, approfondendo ogni giorno un tema inerente al mare: dalle prospettive di lavoro alla sicurezza. Di grande impatto lo spazio che i Tg daranno alla Barcolana garantendo una copertura variegata e puntuale. Venerdì 11 ottobre, dallo stand della Rai, in diretta da Trieste ci sarà ‘Tg2 Italia’ e verrà, una volta terminata la regata, confezionato uno spazio all’interno della rubrica ‘Si viaggiare’.

Per vivere l’atmosfera e conoscere da vicino i protagonisti della grande kermesse, Radio2, sabato e domenica, dalle 13.45 alle 16.00, con Pippo Lorusso, Antonio Mezzancella e Dj Osso, offrira’ una edizione speciale di ‘Tutti Nudi’, per uno sguardo attento e ironico sulla storica regata, in diretta da Piazza Unità d’Italia. Due ore e un quarto di narrazione dal taglio tanto giocoso quanto originale, di uno degli eventi sportivi più interessanti e longevi del panorama italiano. Alla fine delle dirette, il “villaggio Barcolana” ballerà al suon dei dj set a cura di Rai Radio2, il sabato dalle 16 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12.

Barcolana51 sarà anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla App RaiPlayRadio e con contenuti speciali su Instagram, Facebook e Twitter di @RaiRadio2. Radio di bordo, il programma di Rai Radio1 dedicato al mare (alle 10.05), con la voce di Germana Brizzolari sarà interamente incentrato sulla Barcolana, e ‘L’aria che respiri’, programma dedicato all’ambiente, in onda tutti il sabato alle 6.05, si occuperà delle buone pratiche in mare.

Previsti inoltre collegamenti durante il weekend sportivo di Radio1. La Struttura in lingua slovena, sempre dallo studio allestito in villaggio, nel corso di tre appuntamenti concentrati verso il fine settimana, incontrerà gli autori sloveni che hanno scritto di Barcolana e di Trieste, i partecipanti alla gara provenienti da oltre confine protagonisti dell’amichevole competizione con i velisti del Friuli Venezia Giulia. La Rai parteciperà, come in passato, alla Barcolana: un equipaggio salirà sullo scafo firmato Rai e Radio2 per prendere parte alla regata.

