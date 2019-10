Barcolana insieme a One Ocean Foundation per la tutela dei mari

In Barcolana oggi approda anche One Ocean, la Fondazione che condivide con Barcolana l’impegno a tutela dei mari, dall’emergenza plastica e da ogni forma di inquinamento

One Ocean sarà presente nella sede della Società Velica di Barcola e Grignano con l'obiettivo di invitare gli armatori in attesa di iscriversi alla Barcolana a conoscere e sottoscrivere la Charta Smeralda, per condividere con il resto del loro equipaggio l'impegno assunto. Tutti possono fare altrettanto al seguente link: https://www.1ocean.org/charta-smeralda/

A Trieste sarà presente il vicepresidente della Fondazione One Ocean e commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo, che parteciperà alla regata a bordo del maxi 100′ Arca SGR di Furio Benussi, barca portabandiera della Fondazione. L’intero team vincitore delle ultime tre edizioni della regata ha sposato appieno la missione di One Ocean, in Barcolana così come nelle abitudini quotidiane di ciascun componente. Sabato mattina 40 ragazzi saranno a bordo di Arca SGR per una lezione sulla tutela del mare a cura di One Ocean, mentre il commodoro Bonadeo è atteso sull’Amerigo Vespucci per la presentazione della Regata dell’Accademia Navale, manifestazione da sempre legata a One Ocean Foundation e alla Charta Smeralda.

