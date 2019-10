CAMPIONATO EUROPEO HANSA 303 – DAY 2

Instabilità di vento per la seconda giornata del Campionato Europeo Hansa 303 a Portimao, in Portogallo.

Tutti in acqua presto/8.30, prove completate in mattinata poi verso le 12.00 il vento è calato e il comitato di regata ha deciso di sospendere fino alle 16.00 circa per poi riprendere le regate e concludere il programma.

