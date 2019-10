Conclusa la prima edizione del Mixed offshore European Championship

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Si è conclusa con la vittoria di Lisa Berger e Christian Kargl la prima edizione del Mixed offshore European Championship, promosso da Barcolana e da Nastro Rosa, l’evento organizzato da SSI che dal prossimo anno porterà nuovamente in mare il format del Giro d’Italia a vela.

Il Mixed Offshore European Championship, ha visto l’equipaggio austriaco composto da Lisa Berger e Christian Kargl vincere dopo 187 miglia di navigazione, per buona parte in condizioni di vento leggerissimo. Partiti mercoledì da Venezia, di fronte Piazza San Marco, i sette equipaggi composti da due persone – un uomo e una donna – hanno prima attraversato l’Adriatico all’altezza di Rovigno, quindi sono scesi verso Sud fino all’Isola di Lussino prima di doppiare il faro di San Giovanni in Pelago e quindi fare rotta verso il Golfo di Trieste.

Gli austriaci hanno tenuto la testa della flotta per buona parte della regata, seguiti dal team francese e da quello belga. L’arrivo è stato dato di fronte al terrapieno di Barcola dalla SVBG, che ha così festeggiato il primo campione europeo della nuova specialità olimpica, “in vigore” a partire dalle Olimpiadi del 2024. I blasonati team dell’Europeo mixed saranno protagonisti, con i loro scafi da 30 piedi, anche in Barcolana.

Leggi anche: