ANDROMEDA DI MICHELE MANZONI È IL CAMPIONE ITALIANO OFFSHORE 2019 OVERALL

Si è tenuta ieri a Trieste presso la Sala Oceania della Stazione Marittima la premiazione finale del Campionato Italiano Offshore 2019, nell’ambito delle iniziative legate alla 51esima edizione della Barcolana. Presente il Consigliere Donatello Mellina.

Il Campione Italiano Offshore 2019 overall è ANDROMEDA, l’Elan 400 dell’armatore Michele Manzoni. In seconda posizione troviamo il Sun Fast 3600 SKIP INTRO di Marco Romano e in terza il Comet 41S O’ GUERRIERO di Alessandro Ciofani e Vincenzo Gallelli.

Questi i nuovi campioni:

1° Assoluto – ITA 16893 ANDROMEDA, Elan 400 di MICHELE MANZONI con 183,38 punti

2° Assoluto – ITA 17343 SKIP INTRO, Sun Fast 3600 di MARCO ROMANO con 180,47 punti

3° Assoluto – ITA 16907 O’GUERRIERO, Comet 41S di ALESSANDRO CIOFANI e VINCENZO GALLELLI con 165,41 punti

1° Classe 0 – KIKA GREEN CHALLENGE, Class 40 di ALESSIO VERARDO con 106,18 punti

1° Classe 1 – ITA 16907 O’GUERRIERO, Comet 41S di ALESSANDRO CIOFANI e VINCENZO GALLELLI con 165,41 punti

1° Classe 2 – ITA 16893 ANDROMEDA, Elan 400 di MICHELE MANZONI con 183,38 punti

1° Classe 3 – ITA 17343 SKIP INTRO, Sun Fast 3600 di MARCO ROMANO con 180,47 punti

1° Classe 4 – ITA 13069 GLOBULO ROSSO, Este 31 di ALESSANDRO BURZI con 138,02 punti

1° Classe X2 – ITA 17343 SKIP INTRO, Sun Fast 3600 di MARCO ROMANO con 180,47 punti

