Way of life vince la Barcolana 51!

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Way of life vince la Barcolana 51 in 1 ora, 54 minuti e 10 secondi!

WAY OF LIFE

Vincitore nel 2009, molte volte secondo classificato con Mitja Kosmina nelle edizioni precedenti e arrivato terzo lo scorso anno.

Timonato da Žan Luka Zelko, giovane olimpico sloveno, e da Gašper Vinčec, armatore ed ex numero uno mondiale della classe Finn.

Questi i primi 6 di Barcolana51:

Way of Life

Shining

Scorpio

Adriatic Europa

Fanatic

Arca Fondi SGR

Foto: Studio Borlenghi

Leggi anche: