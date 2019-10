Terminato il Campionato Europeo Hansa 303 disputatosi a Portimao in Portogallo

Ben sette prove svolte ed un livello tecnico alto hanno condito il bel campionato portoghese.

I Team Italiani, 4 equipaggi singoli e 6 in doppio, accompagnati dal tecnico Filippo Maretti, hanno dovuto affrontare condizioni molto variabili con raffiche oltre i 20 nodi e vento leggerissimo, a tratti assente, con rotazioni continue.

Aytano Patrizia e Bortoletto Pietro (LNI Genova) – già Campioni Italiani 2019 nel doppio – si confermano miglior team italiano piazzandosi settimi over all. Premiate anche Cristina Atzori (VELIAMOCI ASD) prima nella classifica femminile in singolo ed il duo Claudia Di Miceli e Simona Pasqua (LNI PALERMO) nella classifica femminile in doppio.

Il consigliere federale Fabio Colella presente a Portimao si dice contento dei costanti e positivi progressi sportivi degli atleti della classe Hansa Italia confermando il supporto della Fiv. A margine del Campionato un importante incontro tra il Delegato allo sport della Classe Hansa Italia Beppe Tisci ed il Consigliere Fiv Fabio Colella con Bob Schahinger, Presidente Internazionale classe Hansa, per l’organizzazione di importanti regate internazionali in Italia.

