CAMPIONATO ITALIANO J/70: RIMINI YACHT CLUB E’ IL PRIMO LEADER A SANREMO

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Sanremo– Una bella giornata di vela ha inaugurato il Campionato Italiano J/70 di Sanremo: al comando dopo tre prove combattute c’è Rimini Yacht Club con al timone Federico Strocchi, assistito da Alberto Bolzan, Francesco Ivaldi e Filippo Maria Baldassari. Dietro al leader di giornata, con un solo punto di distacco, troviamo i tedeschi di Mission Possible e L’elagain di Franco Solerio.

Gli autori dei bullet di giornata sono invece DAS Sailing Team di Alessandro Zampori, i russi di Arttube con al timone Lera Kovalenko e Notaro Team di Luca Domenici.

Fra gli equipaggi Corinthian domina Gianfranco Noè che, al timone di White Hawk, ha messo in fila la serie 3-11-16. Seguono al secondo e terzo posto Jo-Baux e WhyNot#Slam.

Dichiarazione Federico Strocchi, Rimini Yacht Club

“E’ stata una bella giornata di mare con equipaggi di alto livello e molta competizione. E’ stato fondamentale partire bene, il vento era abbastanza variabile e siamo stati bravi a leggere il campo di regata. E’ la prima regata insieme quindi piano piano abbiamo preso affiatamento: siamo contenti e carichi per domani”

Il programma del day2 prevede, meteo permettendo, altre tre regate sotto la regia del Presidente del Comitato di Regata Fulvio Parodi e dello Yacht Club Sanremo, club organizzatore dell’evento.

Classifica dopo tre prove

RIMINI YACHT CLUB – Federico Strocchi, 18 punti

MISSION POSSIBLE – Markus Wieser, 19 punti

L’ELAGAIN – Franco Solerio, 19 punti

NOTARO TEAM – Luca Domenici, 20 punti

JCURVE – Mauro Roversi, 28 punti

J/70 Italian Class è supportata per la stagione 2019 da Henri Lloyd come Official Clothing Partner e da Armare Ropes, Garmin, Key One, IMAC Technologies, Girmi, Serena Wines e Powerade.

Foto:Lucchi

