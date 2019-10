MONDIALE 2.4 mR_DAY2

Onde, vento e condizioni molto impegnative a Genova per la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2.4.

Il sole ha scacciato la pioggia di ieri con un vento rafficato intorno a 15 nodi e mare mosso, queste le condizioni del day_2.

3 prove segnate da numerosi ritiri – una ventina di imbarcazioni sono rientrate a inizio regate – dominio della britannica Megan Pascoe, che ha indovinato 3 regate perfette (1,1,2). Alle sue spalle il finlandese Marko Dahlberg (2,2,1) e la svedese Fia Fjelldahl (9,5,9).

Primo tra gli italiani Antonio Squizzato (Canottieri Garda Salò) che con 13, 18 e 4 si posiziona 6° in classifica generale.

Questa sera tutti in visita all’Acquario di Genova e domani in acqua per il day_2 alle 10.55.

