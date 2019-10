CAMPIONATO ITALIANO J/70: MISSION POSSIBLE SI PORTA IN TESTA DOPO IL DAY2

Sanremo– Condizioni di vento leggero hanno caratterizzato il day2 del Campionato Italiano J/70: con tre regate davvero solide Mission Possible di Markus Wieser è il nuovo leader della classifica generale. Per quanto riguarda la sfida per il titolo italiano la top3 provvisoria vede tre equipaggi distanziati da soli tre punti: Franco Solerio al timone di L’Elagain, JCurve di Mauro Roversi e Notaro Team di Luca Domenici.

Gli autori dei bullet di giornata sono i russi di Arttube – secondi anche nella classifica generale – con al timone Lera Kovalenko, Alice di Federico Leproux e DAS Sailing Team di Alessandro Zampori.

Fra gli equipaggi Corinthian continua il dominio di White Hawk di Gianfranco Noè. L’equipaggio triestino è seguito da Aniene Young di Luca Tubaro e da La Femme Terrible di Mauro Brescacin.

Dichiarazione Markus Wieser, Mission Possible

“Ho navigato qui a Sanremo molti anni fa con il mio Flying Dutchman, il campo di regata mi piace molto: oggi il vento saltava molto e devo dire che Diego Negri ha fatto un grande lavoro alla tattica. Il J/70 è una barca davvero ottima e di poppa navigare è sempre un piacere. Victor Marino e Diego Negro mi rendono la vita facile al timone, c’è un clima eccezionale a bordo, speriamo di continuare a regatare bene nei prossimi giorni”.

Classifica dopo sei prove

MISSION POSSIBLE – Markus Wieser, 19 punti

ARTTUBE – Valeriya Kovalenko, 36 punti

L’ELAGAIN – Franco Solerio, 38 punti

JCURVE – Mauro Roversi, 40 punti

NOTARO TEAM – Luca Domenici, 41 punti

Foto: Lucchi

