CAMPIONATO ITALIANO J/70: L’ELAGAIN SI PORTA IN TESTA IN VISTA DEL GRAN FINALE

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Sanremo– Sanremo regala una giornata di vento forte da sud e onda formata alla flotta J/70 impegnata nel Campionato Italiano: L’elagain, con alla barra Franco Solerio, ne approfitta per portarsi in testa alla classifica generale con la serie 2-2-6. A soli tre punti dal nuovo leader troviamo i tedeschi di Mission Possible con Markus Wieser al timone, mentre DAS Sailing Team di Alessandro Zampori sale al terzo posto della ranking. Gli autori dei bullet di giornata sono anche oggi tre diversi equipaggi: DAS Sailing Team, Enjoy1.0 di Carlo Tomelleri e i russi di Joyfull.

Fra gli equipaggi Corinthian White Hawk di Gianfranco Noè è saldamente in testa alla classifica, seguito da La Femme Terrible di Mauro Brescacin e Aniene Young di Luca Tubaro.

Dichiarazione Franco Solerio, L’elagain

“A Sanremo vedere vento così forte da sud è una rarità: però siamo contenti, il campo era più aperto del solito, siamo riusciti a partire liberi, abbiamo regatato bene. Dopo una stagione di laghi e mare piatto bisogna cambiare un pò le regolazioni: però bello, divertente, che planatoni! Grazie a due secondi e un sesto posto siamo riusciti a passare primi in classifica, ma sono tutti li vicinissimi, tutti forti… domani vedremo!”

Classifica dopo nove prove

L’ELAGAIN – Franco Solerio, 48 punti

MISSION POSSIBLE – Markus Wieser, 51 punti

DAS SAILING TEAM – Alessandro Zampori, 61 punti

JCURVE – Mauro Roversi, 62 punti

ARTTUBE – Valeriya Kovalenko, 65 punti

J/70 Italian Class è supportata per la stagione 2019 da Henri Lloyd come Official Clothing Partner e da Armare Ropes, Garmin, Key One, IMAC Technologies, Girmi, Serena Wines e Powerade.

Foto: Lucchi

