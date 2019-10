L’ELAGAIN E’ IL NUOVO CAMPIONE ITALIANO J/70

Sanremo– L’elagain è il nuovo Campione italiano J/70: l’equipaggio composto dal timoniere e armatore Franco Solerio, Giulio Desiderato e Daniele Cassinari che si sono alternati alla tattica, Nicholas Dal Ferro, Manuel Giubellini e Simone Spina succede a Petite Terrible, vincitore a Malcesine del titolo nazionale nel 2018. L’equipaggio sanremese ha preceduto i tedeschi di Mission Possible e altri due italiani: DAS Sailing Team di Alessandro Zampori – vincitore della ranking stagionale – e Jcurve di Mauro Roversi, rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.

Nell’ultimo giorno della manifestazione, a causa di condizioni meteo sfavorevoli, la flotta non è uscita in mare per disputare ulteriori regate. Ottima come sempre l’organizzazione da parte di Yacht Club Sanremo e di alto livello il lavoro svolto dal Comitato di Regata presieduto da Fulvio Parodi che ha portato a casa ben nove regate nonostante condizioni meteo molto complicate.

Dichiarazione Franco Solerio, L’elagain – Campione Italiano

“Una bella settimana considerando che le previsioni non erano entusiasmanti: siamo stati fortunatissimi e anche il comitato di regata ha fatto un grande lavoro. Il meteo ci ha aiutato tranne in quest’ultimo giorno dove con questo grecale sarebbe stato molto difficile disputare una regata regolare. Non possiamo non essere contenti: abbiamo vinto, tre belle giornate, nove prove, un bel campionato!”

Dichiarazione Gianfranco Noè, White Hawk – Vincitore Corinthian

“Una grande soddisfazione per la vittoria Corinthian che non è mai scontata perchè anche gli altri equipaggi sono di ottimo livello. Voglio ringraziare tutto il mio equipaggio composto da Irene Giorgini, Mimmo Planine, Giuliano Chiandussi e Emanuele Noè che si diverte e mi regala un mese di tempo all’anno.”

Dichiarazione Alessandro Zampori, DAS Sailing Team – Vincitore Ranking List 2019

“C’è grandissima soddisfazione perchè per noi è il primo anno tra i professionisti e abbiamo subito ottenuto il primo posto nella ranking stagionale. Aver sfiorato anche la vittoria qui al Campionato Italiano ci rende ancora più felici.”

Dichiarazione Beppe Zaoli, Yacht Club Sanremo

“Abbiamo avuto la fortuna di poter regatare in una settimana difficile un pò dappertutto dal punto di vista meteo. Oggi a causa di queste perturbazioni non si poteva disputare una regata regolare e abbiamo preferito chiudere il campionato su tre giorni. Con la classe in questi anni abbiamo accumulato una bella esperienza e contiamo di proseguire nei prossimi anni e fare grandi cose.”

Classifica generale J/70 Cup Sanremo

L’ELAGAIN – Franco Solerio, 48 punti

MISSION POSSIBLE – Markus Wieser, 51 punti

DAS SAILING TEAM – Alessandro Zampori, 61 punti

Classifica Campionato Italiano

L’ELAGAIN – Franco Solerio, 48 punti

DAS SAILING TEAM – Alessandro Zampori, 61 punti

JCURVE – Mauro Roversi, 62 punti

Classifica Campionato Italiano – Corinthian

WHITE HAWK – Gianfranco Noè, 93 punti

LA FEMME TERRIBLE – Mauro Brescacin, 128 punti

ANIENE YOUNG – Luca Tubaro, 136 punti

J/70 Cup 2019 Ranking

DAS SAILING TEAM – Alessandro Zampori, 155 punti

ENJOY1.0. – Carlo Tomelleri, 213 punti

ARTTUBE – Valeriya Kovalenko, 215 punti

J/70 Italian Class è supportata per la stagione 2019 da Henri Lloyd come Official Clothing Partner e da Armare Ropes, Garmin, Key One, IMAC Technologies, Girmi, Serena Wines e Powerade.

Foto: Lucchi

