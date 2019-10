Nacra 15 Worlds 2019 Domani a Marsiglia le prime regate

Inizia domani con le prime regate di qualificazione il Mondiale Open della classe Nacra 15, il catamarano propedeutico alla classe olimpica Nacra 17, con in palio i titoli di campioni del mondo Open, Under 19 e Under 16. Il campionato è organizzato dallo Yachting Club de la Pointe Rouge in collaborazione con la classe internazionale Nacra 15 e le regate si svolgeranno a Marsiglia allo Stade Nautique du Roucas Blanc sede prevista per la vela delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il formato della manifestazione prevede una prima fase di regate di qualificazione per poi procedere con le fasi finali dove le flotte verranno divise in Gold e Silver in base alle classifiche delle qualifiche.

Oggi la cerimonia di apertura e domani alle 12 il primo segnale di avviso. Il programma prevede quattro regate al giorno e si concluderà venerdì 25 ottobre con le ultime prove e la cerimonia di premiazione.

Tra gli 81 iscritti provenienti da 17 nazioni troviamo 11 equipaggi italiani:

Nicolò Atzori /Roberta Cerciello (CV Windsurfing Club Cagliari)

Gianmaria Tuma (CV Ventotene)/Lorenzo Cepparotti (CdV Roma)

Eleonora Tabussi/Leonardo Matarazzo (LNI Ostia)

Andrea Spagnolli (FV Malcesine)/Alice Cialfi (CV Venotene)

Giulia Sepe (CV 3V)/Ettore Cirillo (LNI Ostia)

Carlo Centrone/Diana Passoni (CV 3V)

Gianluigi Gazerro/Arianna Menichetti (CdV Roma)

Carlo Ruggiano/Martina Giusti (CV 3V)

Arto Hirsch (CdV Roma)/Andrea Giubilei (CV Ventotene)

Matteo Di Francescantonio/Giulio Cerasuolo (CV Ventotene)

Riccardo del Prete/Sara Brugnacca (CdV Roma)

