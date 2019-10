Nacra 15 Worlds 2019 – Day 1

Buon inizio a Marsiglia per il primo giorno di regate del Campionato Mondiale Nacra 15.

Gli 80 iscritti sono stati divisi in due flotte e hanno iniziato la loro corsa per il titolo mondiale con un vento dai 5 ai 15 nodi da est. Per loro è stata la prima occasione di competere sul futuro campo di regata delle Olimpiadi di Parigi del 2024.

Ogni gruppo è riuscito a fare quattro regate per un totale di otto prove disputate sotto un cielo piovoso.

I prossimi giorni saranno probabilmente difficili dal punto di vista metereologico con previsioni di vento forte che renderà incerto il programma della manifestazione.

Per quanto riguarda gli alteti italiani, la classifica provvisoria dopo quattro prove vede terzi in classifica Andrea Spagnolli e Alice Cialfi (risultati di giornata 8, 5, 2, 3) con 18 punti a solo 1 punto dal primo e dal secondo, al 15esimo posto Carlo Centrone e Diana Passoni (5, 10, 14, 9) e al 20 esimo Nicolò Atzori e Roberta Cerciello (7, 13, 17, 7).

In testa gli australiani Georgia PAYNE e Nathan BRYANT/17 punti, seguiti a pari punti dai francesi Thomas PROUST & Lou BERTHOMIEU (FRA).

Foto: Laurens Morel

