A Marina di Sant’Elena (VE), conclusa la 2^ e ultima tappa del Campionato Italiano Diporto Regolarità

Segnini e Massa sono i nuovi campioni italiani 2019; argento tricolore a Baldin e Marabelli Gallo, vincitori della tappa veneta. A Mondello (PA), eletti i Campioni Italiani 2019 della Formula Italia.

Si è da conclusa la scorsa settimana a Marina di Sant’Elena (Venezia), la 2^ e ultima tappa del Campionato Italiano Diporto di Regolarità.

Il Campionato, iniziato a Napoli a metà giugno, domenica 13 ottobre ha eletto i Campioni Italiani Regolarità 2019 (con un pilota e un navigatore per ogni equipaggio).

A vincere la gara veneta del 13 ottobre sono stati Giacomo Baldin e Gabriele Maria Marabelli Gallo, portacolori del G.S.N. Porto Naonis.

Baldini e Marabelli Gallo si sono imposti rispettivamente su due equipaggi veneti; quello di Mario Cosma e Denis Scarpa e quello di Jacopo Scarpa e Maurizio Montavoci.

Al termine delle due tappe stagionali, a laurearsi Campioni Italiani della Regolarità sui vari equipaggi partecipanti, sono stati però i napoletani Cristiano Segnini e Tobia Massa (punti 453). Un bella soddisfazione per il duo campano portacolori del Circolo Canottieri Napoli/Asd Misenum, al suo primo titolo italiano in questa categoria (podio in foto di apertura).

Secondi assoluti, e argento tricolore con 400 punti finali, i veneziani Giacomo Baldin e Gabriele Maria Marabelli Gallo.

Il bronzo è finito invece nelle mani di Gianmaria Di Meglio e Gianluca Biondi, i pluricampioni napoletani del Circolo Canottieri (a quota 395 punti).

FORMULA ITALIA 2019

Venerdì 18 e Sabato 19 ottobre 2019, nella provincia palermitana di Mondello si è svolto il Campionato Italiano di motonautica giovanile della Formula Italia, in tappa unica e dunque valido per l’assegnazione dei titoli stagionali.

Nella 2^ categoria (riservata a ragazze e ragazzi di 10 e 11 anni), podio per tre giovani piloti che gareggiano con i colori del Cast Sub Roma 2000; ad aggiudicarsi il Titolo italiano 2019 è stato il romano Andrea Tedeschi; argento tricolore a Daniele Ascione, mentre il bronzo è andato a Ginevra Nicosia.

Nella 3^ categoria (riservata a ragazze e ragazzi di 12 anni), si è laureato campione Italiano, Mattia Aldo Ascione, napoletano, residente a Roma e portacolori del Cast Sub Roma 2000; secondo gradino del podio tricolore per Giulio Scalera (della Ass. Siciliana Motonautica); bronzo ad Antonio Friscuolo, napoletano dell’ASD Onda.

Non disputata la 1^ categoria (età 8-9 anni).



