Melges 32 World Championship: Dopo la vittoria nel circuito, Caipirinha attacca il titolo iridato

Scritto da Redazione Europa, News, Regate, Sport

Valencia- Dopo l’entusiasmante vittoria di circuito ottenuta a Barcellona nell’ultima frazione delle Melges 32 World League, l’equipaggio di Caipirinha si prepara a tornare in acqua per l’ultimo, cruciale, evento della stagione 2019, il Campionato del Mondo di Valencia.

L’equipaggio di Martin Reintjes si presenta a Valencia come uno tra i favoriti per la lotta al titolo iridato, in una flotta estremamente omogenea e competitiva. I Campioni del Mondo a bordo dell’imbarcazione Russa Tavatuy cercheranno di difendere, per la terza volta, il titolo su cui hanno già messo il sigillo a Cala Galera e Cagliari. Da tenere d’occhio anche gli “storici” della Classe Melges 32, come Torpyone di Lupi-Pessina, Giogi di Balestrero e G-Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio.

Dopo il warm up spagnolo tenutosi a Barcellona lo scorso settembre, le regate in quel di Valencia prenderanno il via giovedì 24 ottobre. Nell’arco di quattro giornate, si potranno disputare fino a 10 prove.

Gabriele Benussi, tattico di Caipirinha: “Arriviamo a Valencia certamente motivati dal bel risultato conquistato a Barcellona, che è stato frutto di una lunga stagione di lavoro. In quell’occasione, a premiarci è stata la costanza dimostrata in tutti gli eventi di stagione: a Valencia, per il Campionato del Mondo, la pressione è sicuramente più alta, c’è una sola occasione per far bene. Ce la metteremo tutta, consapevoli che, dando il massimo, possiamo portare a casa un gran risultato”.

A bordo di Caipirinha regatano Martin Reintjes, Alessandro Agostinelli, Gabriele Benussi, Alberto Bolzan, Manuel Modena, Alessandro Tonelli, Federico Buscaglia e Alessandro Siviero.

La stagione del Caipirinha Sailing Team è supportata da Ottica Valentino Leonardi & Figli, Leonv Multiutility concessionario Enel, Glisoni Consulting, Delta Elettronica e Studio A Web&Creative Solutions.

Per entry list e classifiche di Valencia clicca qui.

Leggi anche: