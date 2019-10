Rolex World Sailor of the Year 2019. aperte le votazioni pubbliche, il nostro Marco Gradoni tra i candidati

World Sailing ha ufficialmente aperto le votazioni pubbliche per il prestigioso trofeo Rolex World Sailor of the Year 2019.

Sono sette i candidati in corsa, il nostro Marco Gradoni è stato nominato per le sue vittorie ai Mondiali 2017, 2018 e 2019 nella classe Optimist e ha impressionato la giuria del premio per le sue 14 vittorie consecutive nei 12 mesi di osservazione ponendolo alla ribalta della vela mondiale come una delle stelle del futuro.

Ecco i candidati che rappresentano il meglio della vela mondiale del 2019:

CATEGORIA FEMMINILE

Delphine Cousin Questel (FRA) – Campionessa Mondiale PWA World Tour Slalom

Violeta del Reino (SPA) – Campionessa Mondiale Para World Sailing Championship Hansa 303

Anne-Marie Rindom (DAN) – Campionessa Mondiale ed Europea classe Laser Radial

CATEGORIA MASCHILE

Antoine Albeau (FRA) – Campione Mondiale PWA World Tour Slalom

Mat Belcher e Will Ryan (AUS) – Campioni Mondiali, Europei e delle Hempel World Cup Series classe 470

Marco Gradoni (ITA) – Campione Mondiale 2018 e 2019 classe Optimist

Francis Joyon (FRA) – Vincitore della Route du Rhum

I vincitori verranno annunciati durante la tradizionale serata di gala che si terrà in concomitanza con la riunione annuale di World Sailing in programma a Bermuda dal 26 ottobre al 3 novembre.

Si può votare al link qui a sinistra fino al 29 ottobre alle ore 12.00 UTC.

Foto: Matias Capizzano

