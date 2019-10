Secondo giorno di regate a Marsiglia per il Campionato Mondiale Nacra 15

Scritto da Redazione Europa, News, Regate, Sport

Secondo giorno di regate oggi a Marsiglia per il Campionato Mondiale Nacra 15.

Quello che gli 80 iscritti hanno sperimentato oggi non è stato esattamente il miglior meteo che Marsiglia possa offrire.

Dopo la tempesta di vento di questa mattina, i giovani velisti hanno dovuto aspettare 2 ore prima che il vento si stabilizzasse. Per l’unica prova di giornata il vento proveniente da Est è aumentato fino ad arrivare a 25 nodi.

Poi, come da previsioni, il vento è aumentato, arrivando a raffiche di 30 nodi.

Nel pomeriggio il comitato di regata ha deciso di far tornare a terra tutta la flotta.

Per quanto riguarda gli equipaggi italiani, la classifica provvisoria dopo cinque prove vede sempre in terza posizione Andrea Spagnolli e Alice Cialfi (risultato di giornata 2) con 12 punti/a 2 punti dal secondo e 6 dal primo.

In testa salgono i tedeschi Jesse LINDSTADT e Lisa RAUSCH (risultato di giornata 2/6 punti) e scendono in seconda posizione

gli australiani Georgia PAYNE e Nathan BRYANT (risultato di giornata 5/10 punti).

Domani, sempre a causa del maltempo, sono state sospese le regate.

Foto: Pierick Jeannoutot

Leggi anche: