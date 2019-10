Varo della barca VO65 “Racing for the Planet” della Fondazione Mirpuri

Scritto da Redazione Ambiente, Internazionale, News, Regate, Sport

Dopo la prima e riuscita partecipazione all’ultima edizione 2017-18 di The Ocean Race (precedentemente nota come Volvo Ocean Race), in competizione come principale partner di sostenibilità della gara e come socio fondatore della barca e del team “Turn the Tide on Plastic”, sostenuta dalle Nazioni Unite, la Fondazione Mirpuri lancia ora la barca che prenderà parte alla competizione 2021-22.

Focalizzato nella promozione della conservazione marina, il Racing Team Mirpuri viaggerà per il mondo portando un messaggio di sostenibilità, sensibilizzando la gente sul cambiamento climatico.

www.mirpurifoundation.org

Leggi anche: