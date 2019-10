Eletta a Crotone per la Motonautica, la Regione vincitrice del TROFEO CONI 2019

Motonautica, Sport

Grande kermesse riservata ad atleti under 14

In Cina, 2° posto per il romano Roberto Mariani nella penultima tappa del Mondiale Aquabike 2019 categoria Freestyle

A Crotone, dal 26 al 29 settembre 2019, si sono svolte le finali nazionali del “Trofeo CONI 2019”, kermesse riservata agli atleti under 14 che, in rappresentanza delle varie Regioni, hanno preso parte alle gare in diverse specialità sportive.

Nelle gare della Motonautica, quarantaquattro piloti partecipanti, in rappresentanza di dodici regioni FIM e suddivisi in due classi per fascia d’età: a vincere il Trofeo Nazionale CONI è stata la Sardegna (con 2100 punti), seguita nell’ordine dalla Calabria con 2066 punti e dalla Sicilia, a quota 1684 punti.

Per la Squadra della Sardegna hanno corso Mattia Salis (900 punti), Matteo Porru (900 punti) e Andrea Spada (300 punti).

Per la Calabria: Italo Fortunato Balzano (700 punti), Pietro Jean Capocasale (800 punti), Francesco Martino (500) ed Edoardo Guarascio (66 punti).

Infine per la Sicilia, Stefano Garofalo (800 punti),Pasquale Manfredi Nocera (punti 600), Claudio Barone (200 punti) e Francesco Perrotta (a 84 punti).

Ulteriori informazioni sul sito del CONI: http://www.coni.it/it/trofeoconi.html

Mondiale Aquabike in Cina:

Si è conclusa a Qingdao in Cina, la terza prova del Campionato del Mondo di Aquabike UIM-ABP 2019, una manifestazione che dal 10 al 13 ottobre ha regalato grandi giornate di sport con piloti provenienti da diverse nazioni.

Il migliore dei piloti italiani in gara è stato Roberto Mariani (foto in apertura), romano della Jet Revolution, che ha conquistato la seconda posizione nel Freestyle. Sul gradino più alto del podio c’è salito l’arabo Rashid Al Mulla; 3° classificato il ceco Jaroslav Tirner.

Prossimo e ultimo appuntamento con il Mondiale Aquabike, negli Emirati Arabi Uniti, a Sharjah, dal 17 al 20 dicembre.

Notizie, foto e classifiche di gara e Campionato su: www.uim.sport e www.aquabike.net.

Foto: Sandro D’Angelo

La classifica finale per Regioni FIM – Trofeo CONI 2019.

Classifica FIM Trofeo Coni 2019

