Giacomo Ferrari e Bianca Caruso medaglia di bronzo ai Mondiali Militari

Scritto da Redazione Internazionale, Italia, News, Regate, Sport

E’ in corso di svolgimento a Wuhan in Cina la settima edizione dei CISM Military World Games, l’Italia della vela a è presente con due equipaggi della classe 470, la coppia inedita formata da Giacomo Ferrari e Bianca Caruso nella categoria mixed e Benedetta Di Salle con Alessandra Dubbini nella categoria femminile.

Con la settima regata odierna la vela ha terminato il programma e l’Italia conclude con il bronzo di Ferrari/Caruso (Marina Militare) e il quarto posto di Di Salle/Dubbini (Marina Militare/SV Guardia di Finanza).

Nella classifica 470 mixed oro per Dzioubanov/Barbachan (BRA) e argento per Sozykin/Dmitreva (RUS), nei 470 femminili l’oro è per le polacche Skrzypulec/Ogar seguite dalle francesi Lecointre/Retornaz e dalle slovene Mrak/Macarol.

I Mondiali Militari termineranno domenica 27 con la tradizionale cerimonia di chiusura ed attualmente il medagliere vede la Cina al comando seguita dalla Russia e dal Brasile; l’Italia occupa la nona posizione su 46 nazioni partecipanti.

